Де Дзерби: Трябва да сме смели на "Бернабеу"

Старши треньорът на Марсилия Роберто Де Дзерби коментира очакванията си за мача с Реал Мадрид в Шампионската лига.

„Разбира се, предпочитаме да играем у дома, но идването в Мадрид е повод за гордост. Участието в Шампионската лига ни носи огромно чувство за отговорност. Всички знаят колко е трудно на „Сантиаго Бернабеу“, но ние не се страхуваме", заяви Де Дзерби.

"Това е мач, в който трябва да бъдем изключително внимателни. В атака не трябва да губим смелост, защото без смелост е безсмислено да излизаме. Трябва да атакуваме, в противен случай този мач няма да е празник.

Това е второто ми идване тук и съм не по-малко развълнуван от играчите. Този стадион впечатлява всекиго. Ще се опитаме да превърнем участието в Шампионската лига в навик", обеща италианецът.

"Имаме славна история в Европа и знаем какво сме постигнали, за да бъдем тук. Реал е един от най-силните отбори на континента, но нашата задача е да изиграем мача такак, както искаме“, каза още наставникът на Марсилия.

Снимки: Imago