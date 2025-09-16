Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Де Дзерби: Трябва да сме смели на "Бернабеу"

Де Дзерби: Трябва да сме смели на "Бернабеу"

  • 16 сеп 2025 | 05:31
  • 96
  • 0
Де Дзерби: Трябва да сме смели на "Бернабеу"

Старши треньорът на Марсилия Роберто Де Дзерби коментира очакванията си за мача с Реал Мадрид в Шампионската лига.

„Разбира се, предпочитаме да играем у дома, но идването в Мадрид е повод за гордост. Участието в Шампионската лига ни носи огромно чувство за отговорност. Всички знаят колко е трудно на „Сантиаго Бернабеу“, но ние не се страхуваме", заяви Де Дзерби.

"Това е мач, в който трябва да бъдем изключително внимателни. В атака не трябва да губим смелост, защото без смелост е безсмислено да излизаме. Трябва да атакуваме, в противен случай този мач няма да е празник.

Това е второто ми идване тук и съм не по-малко развълнуван от играчите. Този стадион впечатлява всекиго. Ще се опитаме да превърнем участието в Шампионската лига в навик", обеща италианецът.

"Имаме славна история в Европа и знаем какво сме постигнали, за да бъдем тук. Реал е един от най-силните отбори на континента, но нашата задача е да изиграем мача такак, както искаме“, каза още наставникът на Марсилия.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Силен мач на Велков при равенство на Вейле

Силен мач на Велков при равенство на Вейле

  • 16 сеп 2025 | 02:07
  • 196
  • 0
Байерн представи специален екип за Октоберфест

Байерн представи специален екип за Октоберфест

  • 16 сеп 2025 | 04:14
  • 457
  • 0
Шефилд Юнайтед отново прибегна до услугите на Крис Уайлдър

Шефилд Юнайтед отново прибегна до услугите на Крис Уайлдър

  • 16 сеп 2025 | 01:12
  • 449
  • 0
Еспаньол показа характер с човек по-малко и настигна Барса

Еспаньол показа характер с човек по-малко и настигна Барса

  • 16 сеп 2025 | 00:31
  • 684
  • 0
Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 24299
  • 39
Късен гол спаси Дженоа срещу Комо

Късен гол спаси Дженоа срещу Комо

  • 15 сеп 2025 | 23:58
  • 706
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 24299
  • 39
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 99732
  • 77
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 19090
  • 37
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 29300
  • 36
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 78827
  • 119
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 19160
  • 8