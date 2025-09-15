Популярни
Чаби Алонсо: Реал Мадрид винаги е бил максимално амбициран в ШЛ
  2. Реал Мадрид
Чаби Алонсо: Реал Мадрид винаги е бил максимално амбициран в ШЛ

  • 15 сеп 2025 | 16:02
  • 432
  • 2

Рекордьорът по титли на Европа Реал Мадрид е на прага на поредното си участие в Шампионската лига. Тимът обаче вече е с нов треньор в лицето на Чаби Алонсо. Испанецът е амбициран да продължи практиката на предшествениците си да се представят успешно в надпреварата. Първото препятствие е Марсилия, а срещата е във вторник вечер на “Бернабеу”.

Ето какво заяви Алонсо на редовния си брифинг:

Как Реал Мадрид посреща новия сезон в ШЛ?
Влизаме в турнира с максимална амбиция, което винаги е било така за Реал Мадрид. Още по-специален е фактът, че започваме на “Бернабеу”. Това само ни мотивира допълнително. Срещу нас се изправя сериозен съперник, но се надяваме да започнем добре.

Очаквахте ли Мбапе да е на това високо ниво в момента?
Световното клубно първенство за Килиан беше „леко“ заради гастроентерита. Постепенно се опознавахме. На него много му харесва да разбира нещата, играта. После добавя онази индивидуална класа. Но не става дума само за Килиан, Вини или Родриго – имаме нужда от колективно качество, за да могат те да правят тези различни неща. Там аз нямам никаква заслуга.

Приемате ли Мбапе за лидер в отбора?
Без съмнение. Заради личността и опита си… Той е един от тях. Когато този колектив се консолидира, вече знае кого трябва да следва. Килиан е един от тях.

Говорихте ли с него за желанието му да спечели ШЛ?
Той не е нетърпелив. Това е проект, който тепърва започва. Една от целите е да спечелим Шампионската лига по-скоро, отколкото по-късно. Килиан е част от това, но не го виждам напрегнат. Днес говорихме за това какво означава Шампионската лига, но не за месец май, а за днес.

Смятате ли, че навремето твърде рано напуснахте Реал Мадрид (2014 г. - б.р.)?
Не, не, това бяха пет много интензивни години тук. Много ни костваше да спечелим “Десетата” (Шампионската лига - 2013/14). Три пъти преди това отпадахме на полуфиналите. Мнозина от нас научиха, че за да печелиш, трябва да губиш, и понякога доста. После дойдоха годините на Зизу, които бяха невероятни. Сега останаха малцина от онзи момент. Това е историческо и уникално. Ако тогава не бях вдигнал трофея, нямаше да си тръгна спокоен.

Как се чувства Винисиус в настоящата си роля (да не играе винаги по цял мач - б.р.)? Говорихте ли с него?
Да, говорили сме, но както говоря и с много други. Срещу Реал Сосиедад той се жертва и излезе в 70-ата минута, защото мачът вече такъв, че не беше за него. Това беше отборна победа. Винисиус е изпълнен с енергия, за да започне срещу Марислия.

Карвахал спечели с ШЛ още с теб и вече има шест трофея от турнира. Как се е променил оттогава и след контузията?
Има една част у него, която не се е променила – състезателният ген, който притежава. Даниел дойде през 2013/14 и вече го имаше. Откакто се завърна от Леверкузен, той вече беше толкова важен, даде ни страшно много и спечелихме Шампионската лига. Това не се е променило. Но теглото му, зрелостта му, това да е капитан, уважението, което хората изпитват спрямо него, отговорността към колектива – всичко това се е развило. Сега, когато е готов и е в добра форма да играе, оказва положително влияние върху останалите. Тези лидери, които трябва да израстват, са фундаментални. Имаме нужда от това силно ядро, за да тегли то останалите. Карва е поел отговорността. Той видя как други го правеха, а сега е негов ред.

Анчелоти казваше, че се чувства по-спокоен с европейските съдии. Как е това при вас?
Мачът утре или следващият в Ла Лига не ме правят неспокоен.

Защо се жалвате пред ФИФА от съдийството в Испания?
Да защитаваме интересите е нещо напълно нормално. Винаги, когато клубът го прави, това е добре.

“Вампирите” на Ла Лига изненадаха Реал Мадрид
