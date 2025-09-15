Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

Италианската легенда Марко Матераци говори пред камерата на Sportal.bg в Лисабон, където той, Христо Стоичков, Красимир Балъков и куп други футболни знаменитости ще участват в благотворителна среща срещу свои португалски колеги. Матераци се върна към прочутия финал на Мондиал 2006 срещу Франция, когато изравни резултата, по-късно беше ударен с глава от Зинедин Зидан, а накрая вкара една от дузпите за "адзурите".

"Да съм тук е страхотно. С Христо Стоичков сме приятели, той е "Златна топка", велик футболист. Играл съм срещу много добри футболисти, без съмнение Кристиано Роналдо е един от най-трудните ми противници. Мисля обаче че бразилският Роналдо - Феномена, е номер 1.

Дузпата срещу Франция ли? Беше много трудно, наистина. Топката сякаш тежеше 10 килограма. ФИФА не брои много-много головете от дузпи, но аз мисля по друг начин. Затова казвам, че имам три гола на световното първенство, а не два", каза Матрицата, какъвто е прякорът на героя от Берлин



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон

Снимки: Imago