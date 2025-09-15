Великани от Балканите: три "десетки" и "асо" със "Златна топка"

Каре легендарни футболисти се събраха за снимка в Лисабон, в часовете преди началото на благотворителния двубой на стадион "Жозе Алваладе". И четиримата са представители на Балканския полуостров, като трима от тях дълги години прославяха фланелката с номер 10 на своята родина: Красимир Балъков, Георге Хаджи и Йоргос Карагунис.

Бала е абсолютен любимец на феновете на Спортинг (Лисабон), които ще го дарят с много овации тази вечер. Хаджи пък е най-големият футболист на Румъния, а Карагунис има рекордните 139 мача за Гърция, като през 2004 година стана европейски шампион със "синьо-белите" именно в Португалия.

Към триото славни "десетки" се присъедини и звездният ас Христо Стоичков, който е първият футболист от Балканите, носител на "Златната топка" на "Франс Футбол". Камата раздава почти непрекъснато автографи, като голмайсторът на Мондиал'94 дори беше изненадан от фенове на Барселона, които се появиха с негови фланелки в португалската столица.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон