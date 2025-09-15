Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  1. Sportal.bg
  2. Спортинг (Лисабон)
  3. Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

  • 15 сеп 2025 | 21:22
  • 2518
  • 3
Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

Легендата на българския футбол Красимир Балъков даде интервю пред Sportal.bg в Лисабон преди началото на благотворителния мач между португалските и световните звезди. Бала говори на стадиона, на който е боготворен от феновете на Спортинг (Лисабон) и на който националният отбор дебютира на последното ни участие на голям футболен форум - Евро 2004.

Великани от Балканите: три "десетки" и "асо" със "Златна топка"
Великани от Балканите: три "десетки" и "асо" със "Златна топка"

"За мен е много приятно, че се връщам тук, в моя дом, в който съм бил пет години. Имаше вероятност този мач да се играе на "Луж", но ето че сме на "Жозе Алваладе". Видяхме се с много приятели, няма значение кой ще бие фаулове, кой ще вкара повече голове. Най-добре е с Ицо да играем в различни полувремена (смее се).

Балъков се прегърна с Моуриньо
Балъков се прегърна с Моуриньо

Кога България ще участва отново на голямо първенство? Когато построим поне един такъв стадион и когато започнем да залагаме на детско-юношеските школи", каза легендарният плеймейкър на "лисабонските лъвове".

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

  • 15 сеп 2025 | 22:00
  • 1912
  • 0
Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

  • 15 сеп 2025 | 21:46
  • 2828
  • 1
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 13696
  • 19
Левски разпродаде сектор А за дербито с Лудогорец

Левски разпродаде сектор А за дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 21:29
  • 2528
  • 1
Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 15 сеп 2025 | 21:07
  • 1359
  • 0
Иван Стоянов: Ако искаме да се борим за по-предни позиции, трябва да сме еднакво добри както вкъщи, така и навън

Иван Стоянов: Ако искаме да се борим за по-предни позиции, трябва да сме еднакво добри както вкъщи, така и навън

  • 15 сеп 2025 | 20:17
  • 1065
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Португалия 1:0 Отбор на света, Оуен и Дел Пиеро се появиха на терена

Португалия 1:0 Отбор на света, Оуен и Дел Пиеро се появиха на терена

  • 15 сеп 2025 | 22:42
  • 12712
  • 10
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 92661
  • 77
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 13696
  • 19
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 24201
  • 33
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 71266
  • 107
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 16160
  • 8