Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

Легендата на българския футбол Красимир Балъков даде интервю пред Sportal.bg в Лисабон преди началото на благотворителния мач между португалските и световните звезди. Бала говори на стадиона, на който е боготворен от феновете на Спортинг (Лисабон) и на който националният отбор дебютира на последното ни участие на голям футболен форум - Евро 2004.

Великани от Балканите: три "десетки" и "асо" със "Златна топка"

"За мен е много приятно, че се връщам тук, в моя дом, в който съм бил пет години. Имаше вероятност този мач да се играе на "Луж", но ето че сме на "Жозе Алваладе". Видяхме се с много приятели, няма значение кой ще бие фаулове, кой ще вкара повече голове. Най-добре е с Ицо да играем в различни полувремена (смее се).

Балъков се прегърна с Моуриньо

Кога България ще участва отново на голямо първенство? Когато построим поне един такъв стадион и когато започнем да залагаме на детско-юношеските школи", каза легендарният плеймейкър на "лисабонските лъвове".



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон