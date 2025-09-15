Популярни
Акоста оглави класирането в края на теста на "Мизано"

  • 15 сеп 2025 | 19:27
  • 135
  • 0

Пилотът на КТМ Педро Акоста оглави класирането в края на официалния тестов ден, който се проведе на пистата „Мизано“, която през уикенда прие надпреварата за Гран При на Сан Марино в MotoGP.

Алекс Маркес най-бърз до обяд в теста на "Мизано"
Алекс Маркес най-бърз до обяд в теста на "Мизано"

В средата на 4-часовата следобедната сесия Акоста успя да завърти обиколка за 1:30.374, с което изпревари с 0.340 секунди Алекс Маркес, който завърши теста на втората позиция с времето си от сутрешната сесия. Тройката, отново се времето си от сутрешната сесия, се нареди Марко Бедзеки, който изостана с 0.353 от Акоста.

Единственият пилот на Тракхаус Априлия, който взе участие в днешния тест, Раул Фернандес зае четвъртото място, изоставайки с 0.387 от Акоста с обиколка, завъртяна след обедната пауза. След нея най-доброто си време записа и Франко Морбидели, който завърши на 0.392 зад Акоста.

Ай Огура с контузия след Гран При на Сан Марино
Ай Огура с контузия след Гран При на Сан Марино

Лидерът в генералното класиране в MotoGP Марк Маркес завърши теста на шестата позиция на 0.497 от първото място с обиколката си от сутрешната сесия. Неговият съотборник Франческо Баная остана осми на 0.559 от Акоста, след като направи едно леко падане в шестия завой в рамките на следобедната сесия. Двамата пилоти на Дукати бяха разделени от Фабио Ди Джанантонио, който изпревари Баная с 0.011.

За Баная днешният тестов ден беше много важен в търсеното на решение за проблемите, които той изпитва с усещането в предницата на своя мотор от началото на сезона. Италианецът изпробва всевъзможни решения, включително и връщане към аеродинамичния пакет на Дукати от миналата година.

На деветото място зад Баная се нареди все още действащият световен шампион Хорхе Мартин, който също направи едно падане в следобедните часове. Челната десетка оформи вторият пилот на Грезини Дукати Фермин Алдегер.

От пилотите на Ямаха, които днес изпробваха новият V4 мотор на Ямаха, най-бърз беше Алекс Ринс, който се класира на 17-а позиция с изоставане от 1.197, но с обиколка, записана в сутрешната сесия, в която той предимно управлява досегашната версия на YZR-M1. Испанецът изпревари с малко съотборника си Фабио Куартараро и сателитния пилот на Прамак Джак Милър.

Състезателите на Ямаха бяха едни от най-активните днес, след като Ринс завърши с общо 80 тура, Куартараро направо 73, а Милър 62. Мигел Оливейра, който догодина няма да бъде пилот на Ямаха, направи 54 обиколки, но само с досегашния мотор на Ямаха, без да изпробва V4 версията му. Иначе най-активен днес беше Бедзеки, който 81 обиколки, а Акоста завърши деня със 75.

Днешният ден отбеляза последният официален тест преди края на сезон 2025 в MotoGP. Самият сезон ще продължи в края на следващата седмица с Гран При на Япония на „Мотеги“.

Снимки: Gettyimages

