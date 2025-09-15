Алекс Маркес най-бърз до обяд в теста на "Мизано"

Заемащият второто място в генералното класиране в MotoGP Алекс Маркес беше най-бърз в сутрешната сесия на официалния тестов ден на пистата „Мизано“, която през уикенда прие Гран При на Сан Марино.

Малко преди развяването на карирания флаг пилотът на Грезини Дукати завъртя обиколка за 1:30.714, с която изпревари с 0.013 секунди Марко Бедзеки от екипа на Априлия. Тройката с пасив от 0.157 оформи по-голямият от братята Маркес – Марк, а зад него в топ 5 попаднаха Педро Акоста и Франческо Баная, които изостанаха със съответно 0.184 и 0.219 от лидера.

В своя първи официален тест с V4 мотора на Ямаха Фабио Куартараро се класира на 18-о място, регистрирайки пасив от 1.067 от първата позиция. Освен французина тази машина беше изпробвана още от сателитния пилот Джак Милър, който се класира 21-ви на 1.921 зад Алекс Маркес.

For the first time, we can see the V4 in El Diablo's hands 🔥😈#MisanoTest ⏱️ pic.twitter.com/24xZk1jX6Q — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 15, 2025

Най-активен в рамките на сутрешната сесия бяха Акоста и Алекс Ринс, които завъртяха по 45 тура на „Мизано“. Тестовият пилот на Хонда Такааки Накагами, Жоан Мир и Ай Огура пък изобщо не напуснаха своите гаражи преди обедната почивка.

Следобедната сесия на последния официален тестов ден в хода на сезон 2025 в MotoGP започва в 15:00 часа българско време. Тя ще бъде с продължителност от четири часа и ще приключи в 19:00 часа.