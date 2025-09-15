Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ай Огура с контузия след Гран При на Сан Марино

Ай Огура с контузия след Гран При на Сан Марино

  • 15 сеп 2025 | 15:06
  • 228
  • 0

Пилотът на Тракхаус Априлия е получи травма в пръстите на дясната си ръка след падането си по време на вчерашната Гран При на Сан Марино, обявиха по-рано днес от сателитния екип на Априлия. Поради тази причина японеца пропуска днешния тестов ден на „Мизано“, но се очаква да се завърне за домашната си Гран При на Япония в края на следващата седмица.

„След падането на Ай Огура в бързия 12-ти завой в третата обиколка на Гран При на Сан Марино в неделя, 14 септември, медицински прегледи веднага след катастрофата и в понеделник сутринта показаха, че той има натъртване на фалангите в основата на втория, трети и четвърти пръст на дясната си ръка. Поради тази причина всичките му пръсти, включително и кутрето, са подути. Отделно течност от това подуване достигна до китката, което допълнително ограничава движения и му причинява дискомфорт.

„Ултразвуковото изследване също така установи широко разпространен оток в меките тъкани директно под петата на левия крак.

„След лекарски съвет, Ай няма да управлява своя мотор в днешния официален тест на „Мизано“ и ще отпътува по график за Япония във вторник, за да започне подготовка за домашната си Гран При на Япония“, написаха от екипа на Тракхаус Априлия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Може ли да видим две спирания в бокса в Баку в неделя?

Може ли да видим две спирания в бокса в Баку в неделя?

  • 15 сеп 2025 | 15:36
  • 677
  • 0
„Кралят на траяла 2025“ превръща Костинброд в екстремна офроуд арена

„Кралят на траяла 2025“ превръща Костинброд в екстремна офроуд арена

  • 15 сеп 2025 | 14:33
  • 353
  • 0
В Ауди не подкрепят идеята за връщане на V8 двигателите във Формула 1

В Ауди не подкрепят идеята за връщане на V8 двигателите във Формула 1

  • 15 сеп 2025 | 14:29
  • 693
  • 0
Алекс Маркес най-бърз до обяд в теста на "Мизано"

Алекс Маркес най-бърз до обяд в теста на "Мизано"

  • 15 сеп 2025 | 13:56
  • 507
  • 0
Елфин Еванс: Ще бъде трудно да победим Ожие

Елфин Еванс: Ще бъде трудно да победим Ожие

  • 15 сеп 2025 | 12:56
  • 522
  • 0
Разгатлиоглу няма да чака до теста във Валенсия, за да подкара V4 мотора на Ямаха

Разгатлиоглу няма да чака до теста във Валенсия, за да подкара V4 мотора на Ямаха

  • 15 сеп 2025 | 12:17
  • 513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 64687
  • 63
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 34498
  • 31
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 19327
  • 65
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 11555
  • 5
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 10635
  • 3
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 9627
  • 13