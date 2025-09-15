Ай Огура с контузия след Гран При на Сан Марино

Пилотът на Тракхаус Априлия е получи травма в пръстите на дясната си ръка след падането си по време на вчерашната Гран При на Сан Марино, обявиха по-рано днес от сателитния екип на Априлия. Поради тази причина японеца пропуска днешния тестов ден на „Мизано“, но се очаква да се завърне за домашната си Гран При на Япония в края на следващата седмица.
„След падането на Ай Огура в бързия 12-ти завой в третата обиколка на Гран При на Сан Марино в неделя, 14 септември, медицински прегледи веднага след катастрофата и в понеделник сутринта показаха, че той има натъртване на фалангите в основата на втория, трети и четвърти пръст на дясната си ръка. Поради тази причина всичките му пръсти, включително и кутрето, са подути. Отделно течност от това подуване достигна до китката, което допълнително ограничава движения и му причинява дискомфорт.
„Ултразвуковото изследване също така установи широко разпространен оток в меките тъкани директно под петата на левия крак.
„След лекарски съвет, Ай няма да управлява своя мотор в днешния официален тест на „Мизано“ и ще отпътува по график за Япония във вторник, за да започне подготовка за домашната си Гран При на Япония“, написаха от екипа на Тракхаус Априлия.
Снимки: Gettyimages