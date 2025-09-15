Ай Огура с контузия след Гран При на Сан Марино

Пилотът на Тракхаус Априлия е получи травма в пръстите на дясната си ръка след падането си по време на вчерашната Гран При на Сан Марино, обявиха по-рано днес от сателитния екип на Априлия. Поради тази причина японеца пропуска днешния тестов ден на „Мизано“, но се очаква да се завърне за домашната си Гран При на Япония в края на следващата седмица.

Following Trackhouse MotoGP rider, #79 Ai Ogura’s crash, on Lap 3 at the fast right Turn 12, in the San Marino Grand Prix on Sunday, September 14, medical investigation after the crash and subsequently on Monday morning has revealed that he has suffered bone bruising at base of… pic.twitter.com/KgFZRAUG80 — Trackhouse MotoGP (@TrackhouseMoto) September 15, 2025

„След падането на Ай Огура в бързия 12-ти завой в третата обиколка на Гран При на Сан Марино в неделя, 14 септември, медицински прегледи веднага след катастрофата и в понеделник сутринта показаха, че той има натъртване на фалангите в основата на втория, трети и четвърти пръст на дясната си ръка. Поради тази причина всичките му пръсти, включително и кутрето, са подути. Отделно течност от това подуване достигна до китката, което допълнително ограничава движения и му причинява дискомфорт.



„Ултразвуковото изследване също така установи широко разпространен оток в меките тъкани директно под петата на левия крак.



„След лекарски съвет, Ай няма да управлява своя мотор в днешния официален тест на „Мизано“ и ще отпътува по график за Япония във вторник, за да започне подготовка за домашната си Гран При на Япония“, написаха от екипа на Тракхаус Априлия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages