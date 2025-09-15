Треньорът на новия шампион на 100 метра: Мисля, че това е само началото

Треньорът Глен Милс винаги е бил уверен, че Облик Севил ще грабне голяма титла, въпреки че се провали в четири предишни опита и си спечели репутация на човек, който не успява да се справи, след като често впечатляваше, а после не успяваше да се представи на висота, когато беше важно, пише агенция Reuters.

Севил показа, че принадлежи към най-високия ешелон, когато в неделя стигна до златото в спринта на 100 метра с резултат 9.77 секунди на Световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония), спечелвайки първа титла за Ямайка на 100 метра след последната от трите на Юсейн Болт през 2015 година и се превърна в десетия най-бърз човек на всички времена.

"Изключително съм развълнуван, че най-накрая той беше възнаграден за усилията си, след като толкова често не успяваше да получи награда под формата на медал", каза треньорът на Севил Глен Милс пред Television Jamaica.

"Това никога не ме е обезкуражавало, защото когато започнах да работя с Облик, си спомням, че му казах, че няма да е в най-добрата си форма, докато не узрее на около 24 години. Той е имал много, много здравословни предизвикателства, с които все още се бори, но способностите му несъмнено са от световна класа. Свърших огромна работа с него и целият ми опит и знания бяха необходими, за да го поддържам в действие", коментира Милс.

Севил е четвъртият шампион на 100 метра, който Милс е тренирал, след Болт, Йохан Блейк и Ким Колинс през 2003 година, плюс световния шампион на 400 метра от 2023-а Антонио Уотсън и множество други водещи ямайски лекоатлети.

76-годишният специалист заяви още, че не се е притеснявал, когато неговият възпитаник трябваше да се потруди сериозно в квалификациите.

"От време на време, особено след загрявката, се появява проблем, затова той действаше така - от страх, че прасецът му може да се обади", обясни Милс.

На миналогодишните Олимпийски игри Облик Севил завърши последен на финала - резултат, както разкри, от друга контузия.

Милс смята, че когато проблемите му най-накрая бъдат напълно решени, то резултат 9.76 секунди ще бъде "само потапяне в морето".

"Наистина се радвам за него и това ще е от голяма полза за продължаване на развитието му, защото той е все още млад и очаквам много повече. Развълнувани сме, защото мисля, че това е само началото", завърши Глен Милс.

