Бурна радост в ямайския лагер след световната титла на Облик Севил

Облик Севил спечели световната титла на 100 метра при мъжете на планетарния форум в Токио с личен рекорд от 9.77 секунди. Така той донесе първо злато за родината си в спринта на 100 м при мъжете от ерата на Юсейн Болт, когато за последно представител на карибската държава беше стъпвал на най-високото място на почетната стълбичка.

Самият Севил изрази бурно радостта си на пистата, а не по-малко интересно беше и зад кулисите. Популярната страница в Инстаграм Jumpers World публикува реакцията на част от ямайския лагер в Токио, който гледа финала на лаптоп. На кадрите се вижда бурната радост, а след финала емоциите са толкова силни, че в празненството си един от хората от ямайския лагер дори обърна един стол.

Снимки: Gettyimages