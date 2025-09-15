Световният шампион на 100 метра: Чувствам се невероятно, че златото се връща у дома

Облик Севил спечели световната титла на 100 метра при мъжете на шампионата в Токио, след като финишира за 9.77 секунди.

“Последният път, когато Ямайка спечели световния златен медал на 100 метра при мъжете, беше през 2016 г., когато го взе Юсейн Болт“, каза 24-годишният Севил, след като спечели първата си световна титла в кариерата.

Облик Севил е новият крал на спринта на 100 метра, Мелиса Джеферсън-Уудън триумфира при жените в Токио

“Чувствам се наистина невероятно и развълнуван, че златото се завръща у дома в Ямайка. Доказах, че съм истински състезател, че имам решителността на шампион. Но въпреки това се паникьосвах.

Не знаех какво се случва през целия полуфинал. Силното завършване в последните 30-40 метра беше нещо, с което се борех през целия сезон. Сега го усъвършенствах и бях уверен, че ако мога да го направя на финала, ще спечеля.“ Знаех, че ако финиширам силно, другите няма да ме настигнат.“

