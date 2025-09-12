Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец ІІ
  3. Лудогорец прие оставката на Захари Сираков

Лудогорец прие оставката на Захари Сираков

  • 12 сеп 2025 | 17:30
  • 2235
  • 0
Лудогорец прие оставката на Захари Сираков

Лудогорец прие оставката на треньора на Лудогорец II Захари Сираков. Той пое отговорността след поредицата загуби на втория тим, завършили с тежко поражение от Фратрия с 0:5 в последния кръг на Втора лига.

В продължение на няколко дни ръководството обмисляше бъдещето на Лудогорец II, като взе решение отборът временно да бъде воден от Тодор Живондов, който към момента е оперативен директор на детско-юношеската школа на клуба. Живондов има сериозен опит като наставник на Лудогорец II, тъй като го ръководеше в периода 2019–2023 г., преди да стане асистент на Георги Дерменджиев в първия тим.

Красимир Чомаков, който бе част от екипа на Захари Сираков във втория отбор, остава в школата и ще бъде помощник на Христо Златински в Лудогорец III. Двамата ще подготвят отбора за предстоящото му участие в Младежката шампионска лига, където съперник ще бъде победителят от двойката Динамо (Минск) – Ордабаси.

