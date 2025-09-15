Нов директор в ЦСКА

Доскорошният председател на УС на Ботев (Враца) Вангел Вангелов е новият оперативен директор на ЦСКА. Бизнесменът е стартирал работа в "червения" клуб преди няколко дни.

Вангелов бе избран за председател на УС на Ботев Враца през 2022 г. През миналата седмица напусна ръководната си роля на стадион "Христо Ботев", като не се кандидатира за нов мандат. Причина за това е договорката му в ЦСКА.

Спортната власт пък отскоро е в ръцете на Бойко Величков.

ЦСКА се надява промените да дадат нужния резултат. "Червените" записаха първа победа от началото на сезона в efbet Лига, побеждавайки Септември с 3:1 в драматичен двубой.



С името на Вангелов е свързано и повторното завръщане на Христо Янев начело на врачани. Именно поради тази причина треньорът е спряган като един от основните фаворите за наставник на ЦСКА, ако се стигне до раздяла с Душан Керкез.