  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Нов директор в ЦСКА

Нов директор в ЦСКА

  • 15 сеп 2025 | 11:15
  • 2957
  • 1

Доскорошният председател на УС на Ботев (Враца) Вангел Вангелов е новият оперативен директор на ЦСКА. Бизнесменът е стартирал работа в "червения" клуб преди няколко дни.

Вангелов бе избран за председател на УС на Ботев Враца през 2022 г. През миналата седмица напусна ръководната си роля на стадион "Христо Ботев", като не се кандидатира за нов мандат. Причина за това е договорката му в ЦСКА.

Спортната власт пък отскоро е в ръцете на Бойко Величков. 

ЦСКА се надява промените да дадат нужния резултат. "Червените" записаха първа победа от началото на сезона в efbet Лига, побеждавайки Септември с 3:1 в драматичен двубой.

С името на Вангелов е свързано и повторното завръщане на Христо Янев начело на врачани. Именно поради тази причина треньорът е спряган като един от основните фаворите за наставник на ЦСКА, ако се стигне до раздяла с Душан Керкез.

Резултати и голмайстори от седмия кръг на Югоизток

"Канарчетата" честитиха юбилея на Петър Зехтински

Ботев (Пловдив) решава днес за Ники Киров

Клубове от чужбина идват да гледат юноша на Черно море

Асеновец привлече студент от Ирландия

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

