Два шедьовъра на Грималдо осигуриха успешен старт на Юлманд начело на Леверкузен

Каспер Юлманд дебютира с победа като треньор на Байер (Леверкузен). "Аспирините" спечелиха с 3:1 домакинството си на Айнтрахт (Франкфурт) от 3-ия кръг на Бундеслигата и се изкачиха в горната половина на класирането.

В основата на първия шампионатен успех на тима беше Алехандро Грималдо. Испанецът на два пъти се разписа от преки свободни удари. Освен него, точен беше и Патрик Шик, който реализира дузпа. Роберт Андрих и Игнасио Фернандес получиха червени картони, но това не помогна на Айнтрахт да си тръгне поне с точка от "Бай-Арена".

Айнтрахт имаше своите силни моменти в началото на второто полувреме, когато намали изоставането си с попадение на Джан Узун. После "орлите" получиха числено предимство, но не се възползваха и допуснаха първо поражение през кампанията, след като преди това победиха Вердер (Бремен) и Хофенхайм.

Проблемите на гостите започнаха с контузията на Расмус Кристенсен. Датският защитник беше принудително заменен в 10-ата минута, а секунди по-късно Грималдо откри резултата от пряк свободен удар. До почивката Байер доминираше и в самия край на полувремето Патрик Шик удвои от дузпа.

В 52-рата минута Джан Узун върна един гол, а в 59-ата капитанът на Леверкузен Роберт Андрих беше изгонен за два жълти картона. Въпреки териториалното си надмощие, Айнтрахт трудно стигаше до чисти положения и защитата на домакините устоя на натиска.

В добавеното време резервата Игнасио Фернандес също видя червения цвят и Леверкузен остана с 9 човека, но това не се оказа фатално. Нещо повече - още едно блестящо изпълнение на Грималдо от статично положение сложи точка на спора.

Снимки: Gettyimages