Себ Ожие спечели в Чили и поведе в битката за титлата в WRC

  14 сеп 2025 | 20:22
Себ Ожие спечели в Чили и поведе в битката за титлата в WRC

Осемкратният световен рали шампион Себастиен Ожие спечели своята пета победа в осем ралита от началото на сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC), след като триумфира в рали „Чили“. Със своята втора поредна победа след триумфа си в Парагвай преди две седмици французинът излезе начело в битката за световната титла през 2025 година преди финалните три кръга за сезона.

В Чили Ожие спечели абсолютен максимум, след като освен ралито той спечели пауърстейджа, както и неделното класиране. Французинът стигна до този максимум със страхотен финален километър, в който направи 1.3 секунди на Тиери Нювил, който беше най-бърз в пауърстейджа до този момент.

Втори на 11.3 зад Ожие в рали „Чили“ завърши неговият съотборник Елфин Еванс, който взе общо седем бонус точки, след като остана втори в неделното класиране и се нареди трети в пауърстейджа. Подиумът в 11-ия кръг за сезона оформи Адриен Фурмо от Хюндай, а зад него в топ 5 влязоха още Нювил и Сами Паяри. Зоната на точките допълниха Кале Рованпера, Такамото Кацута, Грегоар Мюнстер, новият световен шампион в WRC2 Оливър Солберг и Николай Грязин.

В неделното класиране Ожие победи Еванс с 4.7, а точки взеха още Рованпера, Паяри и Ойт Танак. В топ 5 в пауърстейджа влязоха Ожие, Нювил, Еванс, Паяри и Рованпера.

Оливър Солберг е новият световен шампион в WRC2
Оливър Солберг е новият световен шампион в WRC2

В генералното класиране три кръга преди края на сезона Ожие повежда с актив от 224 точки и аванс от два пункта пред Еванс, който губи първото място. Трети на 21 точки зад лидера в Рованпера, а след отпадането си в Чили в края на петъчния ден Танак вече изостава с 43 пункта от лидера Ожие и шансовете му за титлата изглеждат много малки.

Битката за титлата в WRC през 2025 година продължава с две поредни асфалтови състезания – рали „Централна Европа“ в Австрия, Германия и Чехия и рали „Япония“. Първото от тях ще се проведе между 16 и 19 октомври.

Снимки: Red Bull Content Pool

