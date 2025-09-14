Популярни
Класиране при пилотите в WRC след рали "Чили"

  14 сеп 2025
  • 657
Класиране при пилотите в WRC след рали "Чили"

След победата си в рали „Чили“, неговата втора поредна и общо пета за сезон 2025, Себастиен Ожие поведе в битката за титлата в Световния рали шампионат (WRC) преди финалните три старта за годината.

Французинът, който има пропуснати три ралита през тази кампания, е начело в генералното класиране с актив от 224 точки и аванс от две пред съотборника си Елфин Еванс, който загуби първото място. Трети на 21 точки зад лидера е двукратният световен първенец Кале Рованпера.

Себ Ожие спечели в Чили и поведе в битката за титлата в WRC
Себ Ожие спечели в Чили и поведе в битката за титлата в WRC

Класиране при пилотите в WRC след рали „Чили“:

  1. Себастиен Ожие* – 224 точки

  2. Елфин Еванс – 222

  3. Кале Рованпера – 203

  4. Ойт Танак – 181

  5. Тиери Нювил – 166

  6. Такамото Кацута – 94

  7. Адриен Фурмо – 86

  8. Сами Паяри – 70

  9. Оливър Солберг** – 60

  10. Грегоар Мюнстер – 25

  11. Джошуа Макърлийн – 20

  12. Мартинс Сескс* – 16

  13. Йоан Росел*** – 16

  14. Гас Грийнсмит*** – 14

  15. Николай Грязин*** – 10

  16. Ян Соланс*** – 6

  17. Жордан Сердеридис* – 4

  18. Кайетан Кайетанович*** – 3

  19. Фабрицио Салдивар*** – 3

  20. Алехандро Качон*** – 3

  21. Раберто Дапра*** – 2

  22. Роопе Корхонен*** – 1

  23. Ерик Камий*** – 0

  24. Алберто Елер* – 0

  25. Диого Салви* – 0

  26. Лаури Йоона*** – 0

  27. Роберт Вирвес*** – 0

  28. Лоренцо Бертели* – 0

*Пилот с ограничена програма в Rally1
**Пилот от WRC2 с участия в Rally1
***Пилот от WRC2

Снимки: Sportal.bg

