След победата си в рали „Чили“, неговата втора поредна и общо пета за сезон 2025, Себастиен Ожие поведе в битката за титлата в Световния рали шампионат (WRC) преди финалните три старта за годината.
Французинът, който има пропуснати три ралита през тази кампания, е начело в генералното класиране с актив от 224 точки и аванс от две пред съотборника си Елфин Еванс, който загуби първото място. Трети на 21 точки зад лидера е двукратният световен първенец Кале Рованпера.
Класиране при пилотите в WRC след рали „Чили“:
Себастиен Ожие* – 224 точки
Елфин Еванс – 222
Кале Рованпера – 203
Ойт Танак – 181
Тиери Нювил – 166
Такамото Кацута – 94
Адриен Фурмо – 86
Сами Паяри – 70
Оливър Солберг** – 60
Грегоар Мюнстер – 25
Джошуа Макърлийн – 20
Мартинс Сескс* – 16
Йоан Росел*** – 16
Гас Грийнсмит*** – 14
Николай Грязин*** – 10
Ян Соланс*** – 6
Жордан Сердеридис* – 4
Кайетан Кайетанович*** – 3
Фабрицио Салдивар*** – 3
Алехандро Качон*** – 3
Раберто Дапра*** – 2
Роопе Корхонен*** – 1
Ерик Камий*** – 0
Алберто Елер* – 0
Диого Салви* – 0
Лаури Йоона*** – 0
Роберт Вирвес*** – 0
Лоренцо Бертели* – 0
*Пилот с ограничена програма в Rally1
**Пилот от WRC2 с участия в Rally1
***Пилот от WRC2
