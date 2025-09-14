Класиране при пилотите в WRC след рали "Чили"

След победата си в рали „Чили“, неговата втора поредна и общо пета за сезон 2025, Себастиен Ожие поведе в битката за титлата в Световния рали шампионат (WRC) преди финалните три старта за годината.

Французинът, който има пропуснати три ралита през тази кампания, е начело в генералното класиране с актив от 224 точки и аванс от две пред съотборника си Елфин Еванс, който загуби първото място. Трети на 21 точки зад лидера е двукратният световен първенец Кале Рованпера.

Класиране при пилотите в WRC след рали „Чили“:

Себастиен Ожие* – 224 точки Елфин Еванс – 222 Кале Рованпера – 203 Ойт Танак – 181 Тиери Нювил – 166 Такамото Кацута – 94 Адриен Фурмо – 86 Сами Паяри – 70 Оливър Солберг** – 60 Грегоар Мюнстер – 25 Джошуа Макърлийн – 20 Мартинс Сескс* – 16 Йоан Росел*** – 16 Гас Грийнсмит*** – 14 Николай Грязин*** – 10 Ян Соланс*** – 6 Жордан Сердеридис* – 4 Кайетан Кайетанович*** – 3 Фабрицио Салдивар*** – 3 Алехандро Качон*** – 3 Раберто Дапра*** – 2 Роопе Корхонен*** – 1 Ерик Камий*** – 0 Алберто Елер* – 0 Диого Салви* – 0 Лаури Йоона*** – 0 Роберт Вирвес*** – 0 Лоренцо Бертели* – 0

*Пилот с ограничена програма в Rally1

**Пилот от WRC2 с участия в Rally1

***Пилот от WRC2

