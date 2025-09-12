Популярни
  Германия - Финландия, здрава битка в Рига

Германия - Финландия, здрава битка в Рига

  • 12 сеп 2025 | 17:00
Германия - Финландия, здрава битка в Рига

Световният шампион Германия играе в момента в първия полуфинал на ЕвроБаскет 2025 срещу един от домакините на груповата фаза Финландия. Германия води с 30:26 след първата четвърт.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Маншафта беше безапелационен в груповата фаза, където записа 5 победи от 5 мача, а на осминафиналите се позатрудни с Португалия, но след фантастична последна четвърт елиминира иберийците. На 1/4-финалите германците се справиха със Словения, като съдийството на мача предизвика недоволството на Лука Дончич и компания.

Финландците пък сътвориха може би най-голямата сензация на турнира, изхвърляйки от надпреварата на осминафиналите един от главните фаворити за трофея Сърбия. На 1/4-финалите Лаури Марканен и компания подчиниха и тима на Грузия.

Германия и Финландия вече играха помежду си в груповата фаза и световните шампиони сразиха скандинавците, при това насред Тампере, с 91:61.

Първа част:

Финландците започнаха силно мача и поведоха с 11:4, а играта на Маншафта в атака не се получава по най-добрия начин в първите минути. Тройка на Якоб Грандисон направи резултата 14:6 за Финландия, но атрактивно изпълнение на Франц Вагнер доближи германците на 5 точки - 11:16. Малко след това авансът на Финландия се стопи до една точка - 18:17, а не след дълго Йоханес Тийман даде преднина Германия при 19:18. 2:52 мин. преди края на първата част световните шампиони вече са с 3 точки аванс - 21:18. Германците поведоха с 29:21, а първата част завърши с 4 точки аванс за Денис Шрьодер и компания - 30:26.

Съставите:

Германия: 0.Айзък Бонга, 9.Франц Вагнер, 10.Даниел Тайс, 17.Денис Шрьодер, 42.Андреас Обст

Финландия: 1.Миро Литъл, 18.Микаел Янтунен, 19.Елиан Валтонен, 23.Лаури Марканен, 34.Якоб Грандисон

