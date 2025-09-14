Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Янис се развихри и изведе Гърция до бронза след драматична битка с Финландия

  • 14 сеп 2025 | 19:29
  • 1454
  • 0
Гърция се наложи над Финландия с 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33) в малкия финал на Европейското първенство по баскетбол в Рига и спечели бронзовите медали.

Гърците водеха комфортно с 14 точки на почивката на мача, но скандинавците систематично започнаха да топят разликата в третата част и имаха пълно превъзходство в четвъртата, като в крайна сметка само три точки разделиха двата тима. Секунди преди края Гърция водеше с точка, но Янис Адетокунбо спечели важна борба и бе фаулиран, като реализира двата наказателни удара.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Янис Адетокумбо бе над всички на терена с 30 точки и 17 борби. Лидерът на Милуоки Бъкс в НБА добави и 6 асистенции. Тайлър Дорси се отчете с 20 точки за успеха на южната съседка на България.

Асът на Финландия Лаури Марканен завърши с 19 точки и 10 спечелени борби, Елиас Валтонен вкара 18 за финландците и взе 5 борби.

Финалът между Германия и Турция ще започне тази вечер в 21:00 часа българско време.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Imago

