Магията на Дончич не помогна на Словения срещу германската машина

Германия е последният полуфиналист на ЕвроБаскет 2025. Световните шампиони се наложиха трудно над Словения с 99:91 и в спор за място на финала ще се изправят срещу Финландия.

Бундестимът дълго време догонваше в резултата, но след силна последна четвърт пречупи съпротивата на словенците. Лука Дончич направи "дабъл-дабъл" с 39 точки и 10 борби, към които добави 7 асистенции, но това не беше достатъчно за успех срещу единия от двата отбора без загуба от началото на турнира.

Словения водеше със 74:67 в последните секунди на третата четвърт, когато Тристан да Силва вкара кош от центъра със сирената и това сякаш даде необходимата доза увереност на германците, за да стигнат до обрат.

Тази тройка постави началото на серия от 10:0 в полза на Бундестима. Дончич задържаше Словения в играта и дори за кратко възстанови преднината на своя тим четири минути преди края, но Германия демонстрира класата си и взе своето.

Лука Дончич натрупа 4 нарушения още в началото на второто полувреме и беше внимателен до края. Клемен Препелич наниза важни тройки и финишира срещата с 13 точки, а 11 вкара Грегор Хорват.

За Германия обичайните заподозрени поведоха отбора: Франц Вагнер отбеляза 23 точки и хвана 7 борби, а Денис Шрьодер добави 20 точки и 7 асистенции. Даниел Тайс също изигра важна роля с 15 точки, като остана само на една борба от "дабъл-дабъл". Маодо Ло допринесе с 11 точки, а Андреас Обст с 10, като и двамата реализираха ключови тройки в заключителната четвърт.

Германия достига до поредни полуфинали на Европейско първенство за първи път. Бундестимът е абсолютен фаворит срещу Финландия, след като срази Лаури Марканен и компания с 30 точки разлика в груповата фаза.