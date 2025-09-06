Германия показа мускули в края и сложи край на приказката на Португалия

Световният шампион Германия не допусна изненада и се класира за 1/4-финалите на ЕвроБаскет 2025. Воденият от Алекс Мумбру тим надделя с 85:58 над участващия за първи път в историята си в директни елиминации на Европейско първенство тим на Португалия. Мумбру пък се завърна на скамейката на тима си, след като заради здравословен проблем трябваше да постъпи в болница.

Победата, шеста поредна за Германия на шампионата, обаче не дойде толкова лесно, колкото показва резултатът. В първите три четвърти на мача в “Арена Рига” се водеше сериозна битка между двата тима. Германците дори изоставаха с точка на почивката, а в последната четвърт влязоха с едва една точка аванс. Именно последните 10 минути обаче се оказаха пагубни за иберийците - 33:7 за световния шампион.

Изявяващите се в НБА Денис Шрьодер и Франц Вагнер отбелязаха по 16 точки за Маншафта, а Айзък Бонга добави 15.

За Португалия дабъл-дабъл записа звездата на тима - центърът на Бостън Селтикс Неемиас Кета - 18 точки и 11 борби. Кета остана и единственият играч на Португалия с двуцифрен брой точки, а 8 прибави Траванте Уилямс.

Германците в трето поредно европейско първенство достигат 1/4-финалите.

На 1/4-финалите Германия чака победителя от двубоя между Италия и Словения.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Следвай ни:

Снимки: Imago