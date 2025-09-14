Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес определи групата на Левски, "сините" без новото си попълнение

Веласкес определи групата на Левски, "сините" без новото си попълнение

  • 14 сеп 2025 | 13:34
  • 1551
  • 6

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за днешния сблъсък с Локомотив (София). Мачът в “Надежда” стартира в 20:30 часа.

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

В отбора няма контузени и всички са на лания. Карлос Охене, който доскоро беше с травма, също вече е добре и попадна сред избраниците на Веласкес. Новото попълнение Акрам Бурас обаче не е сред тях, но още вчера старши треньорът призна, че футболистът все още не е в подходящата кондиция. Никола Серафимов, Патрик Мислович и Фабио Лима също са аут.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Карлос Охене, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

  • 14 сеп 2025 | 09:53
  • 25920
  • 27
Ахмед Хикмет: Поздравления за колегата Иван Кочев и футболистите на двата отбора

Ахмед Хикмет: Поздравления за колегата Иван Кочев и футболистите на двата отбора

  • 14 сеп 2025 | 09:08
  • 2017
  • 4
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 17318
  • 33
Здрав сблъсък на "Лаута"

Здрав сблъсък на "Лаута"

  • 14 сеп 2025 | 07:34
  • 8428
  • 2
Петров замени контузен, но го изгониха

Петров замени контузен, но го изгониха

  • 14 сеп 2025 | 01:46
  • 3822
  • 0
Първи успех за Ботев (Нови пазар)

Първи успех за Ботев (Нови пазар)

  • 14 сеп 2025 | 01:38
  • 2111
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

  • 14 сеп 2025 | 13:02
  • 3790
  • 12
Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

  • 14 сеп 2025 | 09:53
  • 25920
  • 27
11-те на Пирин и Дунав

11-те на Пирин и Дунав

  • 14 сеп 2025 | 14:09
  • 280
  • 0
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 17318
  • 33
Здрав сблъсък на "Лаута"

Здрав сблъсък на "Лаута"

  • 14 сеп 2025 | 07:34
  • 8428
  • 2
Кой ще стъпи на европейския трон?

Кой ще стъпи на европейския трон?

  • 14 сеп 2025 | 07:09
  • 8615
  • 2