Веласкес определи групата на Левски, "сините" без новото си попълнение

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за днешния сблъсък с Локомотив (София). Мачът в “Надежда” стартира в 20:30 часа.

В отбора няма контузени и всички са на лания. Карлос Охене, който доскоро беше с травма, също вече е добре и попадна сред избраниците на Веласкес. Новото попълнение Акрам Бурас обаче не е сред тях, но още вчера старши треньорът призна, че футболистът все още не е в подходящата кондиция. Никола Серафимов, Патрик Мислович и Фабио Лима също са аут.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Карлос Охене, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.