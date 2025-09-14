Маркес подходи философски към падането си в спринта

Марк Маркес към подходи по философски начин към падането си от първото място във вчерашния спринт на пистата „Мизано“, в който той отбеляза първата си спринтова нула от началото на сезона.
Бедзеки триумифира в спринта на "Мизано", Маркес падна от 1-то място
Маркес стартира от четвъртото място и още в първите завои се изкачи на втората позиция, изпреварвайки Фабио Куартараро и брат си Алекс. След това той прекара няколко обиколки зад Марко Бедзеки преди да изпревари пилота на Априлия в шестия завой на шестия тур.
Първият мачпойнт на Марк Маркес през 2025 година ще бъде в Япония
Още в края на същата обиколка обаче Маркес се озова на земята в 15-а крива, след като загуби сцепление в предната си гума. Той обаче подходи философски към отпадането си и напомни, че той реално не е допускал грешки в спринтовите състезания от Гран При на Австрия миналия август.
„Натиснах твърде много, влязох прекалено широко в 15-я завой, типична катастрофа за „Мизано“. Никой не е перфектен. Аз поемам много рискове в спринтовете този сезон и засега те винаги се отплащаха. От Австрия миналата година нямах нито една грешка в спринтовете.
„Но такава може да се случи и днес беше денят. Направих най-трудното неща, да поведа в състезанието, но може би не се погрижих достатъчно добре за температурата на гума, която се беше нагряла много, защото само няколко завоя по-рано аз изпреварих Марко.
„Паданията са част от спорта. За мен най-важното нещо е, аз винаги съм го казвал, че когато паднеш от първото място, това означава, че имаш добра скорост. Аз съм спокоен. Все още водя със 173 точки в шампионата. Хората постоянно ме питат кога ще спечеля титлата. Ще се опитам да го сторя възможно най-скоро, но по-важното е да я спечеля“, каза Маркес.
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Снимки: Gettyimages