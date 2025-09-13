Популярни
Първият мачпойнт на Марк Маркес през 2025 година ще бъде в Япония

  • 13 сеп 2025 | 16:50
Първият мачпойнт на Марк Маркес през 2025 година ще бъде в Япония

Първият мачпойнт на Марк Маркес в битката за световната титла в MotoGP през 2025 година ще дойде по време на Гран При на Япония на „Мотеги“ след две седмици.

Това стана факт след днешния спринт на „Мизано“, въпреки че Маркес записа своята първа спринтова нула от началото на сезона в него. Испанецът падна малко след като поведе в надпреварата, а за него това е едва втората нула от началото на сезона след отпадането му в състезанието в Остин.

Въпреки това той ще има мачпойнт в Страната на изгряващото слънце след две седмици, тъй като неговият брат Алекс не успя да спечели нужните точки, за да отложи още малко коронацията на Марк. Алекс щеше да стори това, ако беше спечелил с поне десет точки от брат си днес, което не се случи, след като той завърши втори зад Марко Бедзеки и взе само девет пункта.

Бедзеки триумифира в спринта на "Мизано", Маркес падна от 1-то място

Така разликата между двамата братя Маркес преди утрешното състезание за Гран При на Сан Марино е 173 точки, което означава, че дори и при победа на Алекс и нула на Марк, тя ще бъде достатъчно голяма, за да може Марк да си гарантира титлата на „Мотеги“. Двамата братята са и единствените останали пилоти с шанс за титлата, тъй като след 13-тото си място днес Франческо Баная изостава с 250 пункта от съотборника си Марк Маркес, а до края на сезона един пилот може да спечели максимум 247 точки.

