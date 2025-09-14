Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: Доволен съм от резултата

Компани: Доволен съм от резултата

  • 14 сеп 2025 | 06:27
  • 63
  • 0

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани оцени победата над Хамбургер с разгромното 5:0 в срещата от 3-тия кръг на германската Бундеслига.

„Запазихме мрежата си чиста и отбелязахме пет гола. Беше страхотно чувство. Имаше страхотна атмосфера на трибуните. Забавлявахме се много. Но също така работихме за тази победа, така че беше заслужена“, започна Компани.

Байерн отнесе Хамбургер за половин час
Байерн отнесе Хамбургер за половин час

Треньорът на германските шампиони нататък разгърна и какво точно му е харесало в играта на отбора, който според него е претърпял сериозно развитие през последния сезон.

“Започнахме мача много добре и това помогна. През първото полувреме всичко вървеше добре. През второто полувреме контролирахме играта и отбелязахме още един гол. Доволен съм от резултата. Работим заедно вече повече от година – разбираме се по-добре и действаме по-синхронизирано, отколкото в първите месеци на миналия сезон, когато тепърва започвахме”, каза Компани..

Наставникът на баварците каза няколко думи относно и предстоящия мач с Челси в Шампионската лига.

„Днес се поставихме в добра ситуация. Ще влезем в следващия мач пълни с увереност“, каза още Компани.

Байерн ще влезе с една идея повече самочувствие от съперника си в двубоя, след като “сините” се спънаха срещу Брентфорд в среща от Премиър лийг.

„Това ще бъде домакински мач. Фактът, че мачът ще се играе на “Алианц Арена”, е важен фактор. Както във всеки друг мач, ще се опитаме да спечелим – няма значение дали противникът е купил играчи за един милиард или за десет милиона. Нашата задача е една и съща“, завърши Компани.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ковач: Искаме да сме сигурни, че ще спечелим място в Шампионската лига

Ковач: Искаме да сме сигурни, че ще спечелим място в Шампионската лига

  • 14 сеп 2025 | 04:28
  • 534
  • 0
Спортинг нанесе поражение на непобеден и се върна към победите

Спортинг нанесе поражение на непобеден и се върна към победите

  • 14 сеп 2025 | 02:51
  • 622
  • 0
Монако без малко да се провали сам

Монако без малко да се провали сам

  • 14 сеп 2025 | 02:46
  • 733
  • 0
Порто продължи перфектната си серия

Порто продължи перфектната си серия

  • 14 сеп 2025 | 02:35
  • 596
  • 0
Петров замени контузен, но го изгониха

Петров замени контузен, но го изгониха

  • 14 сеп 2025 | 01:46
  • 947
  • 0
Атлетико успя да запише първи успех от четвъртия опит

Атлетико успя да запише първи успех от четвъртия опит

  • 14 сеп 2025 | 00:45
  • 1988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 193739
  • 295
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 87622
  • 48
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 29126
  • 22
Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 34074
  • 12
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 39040
  • 93
Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

  • 13 сеп 2025 | 23:55
  • 14053
  • 25