Компани: Доволен съм от резултата

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани оцени победата над Хамбургер с разгромното 5:0 в срещата от 3-тия кръг на германската Бундеслига.

Kompany on Guerreiro's substitution: "Rapha felt something in his ribs. He immediately went to the MRI, we'll know later what he has. Hopefully it's nothing serious" pic.twitter.com/g5np3GHsAA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 13, 2025

„Запазихме мрежата си чиста и отбелязахме пет гола. Беше страхотно чувство. Имаше страхотна атмосфера на трибуните. Забавлявахме се много. Но също така работихме за тази победа, така че беше заслужена“, започна Компани.

Треньорът на германските шампиони нататък разгърна и какво точно му е харесало в играта на отбора, който според него е претърпял сериозно развитие през последния сезон.

Kompany on the Chelsea game: "We put ourselves in a good situation today. We're going into the next game full of confidence. It's a home game. Playing at Allianz Arena is an important factor. Like every other game, we'll try to win - it doesn't matter whether the opponent bought… pic.twitter.com/rbQMcoJsS9 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 13, 2025

“Започнахме мача много добре и това помогна. През първото полувреме всичко вървеше добре. През второто полувреме контролирахме играта и отбелязахме още един гол. Доволен съм от резултата. Работим заедно вече повече от година – разбираме се по-добре и действаме по-синхронизирано, отколкото в първите месеци на миналия сезон, когато тепърва започвахме”, каза Компани..

Vincent Kompany on what he liked about today's game: "Clean sheet. 5 goals scored. Great feeling. Great atmosphere by the fans. We had a lot of fun. But we also worked for this win, so it was deserved. We had a very good start to the game, that helped. Everything worked well in… pic.twitter.com/E8Zv98L9Y8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 13, 2025

Наставникът на баварците каза няколко думи относно и предстоящия мач с Челси в Шампионската лига.

„Днес се поставихме в добра ситуация. Ще влезем в следващия мач пълни с увереност“, каза още Компани.

Байерн ще влезе с една идея повече самочувствие от съперника си в двубоя, след като “сините” се спънаха срещу Брентфорд в среща от Премиър лийг.

„Това ще бъде домакински мач. Фактът, че мачът ще се играе на “Алианц Арена”, е важен фактор. Както във всеки друг мач, ще се опитаме да спечелим – няма значение дали противникът е купил играчи за един милиард или за десет милиона. Нашата задача е една и съща“, завърши Компани.