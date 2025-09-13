Популярни
Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, “червените“ се изправят срещу Септември – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
Байерн 2:0 Хамбургер, два гола до деветата минута

  • 13 сеп 2025 | 19:43
  • 1216
  • 1
Байерн и Хамбургер играят при резултат 2:0 на “Алианц Арена”. Серж Гнабри откри резултата в третата минута, а Александър Павлович се разписа в деветата минута.

Баварците стартираха вихрено и вкараха два гола до деветата минута. Отлична комбинация в началото бе завършена с великолепен удар от Гнабри. Тимът на Компани доминираше тотално и съперникът му почти не докосваше топката. В деветата минута нова прекрасна атака мина през Кейн, който отлично изведе Павлович, а той завърши с диагонален удар и удвои аванса.

Компани е направил една промяна от последния мач, който беше победа с 3:2 срещу Аугсбург преди паузата за националните отбори. Той е предпочел Александър Павлович пред Леон Горетцка в халфовата линия. Новото попълнение Николас Джаксън е на резервната скамейка.

БАЙЕРН - ХАМБУРГЕР

БАЙЕРН: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Кимих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн
ХАМБУРГЕР: Фернандес, Омари, Лускович, Сумахоро, Микелбренчиш, Ремберг, Капалдо, Мухайм, Виейра, Рьосинг-Лелесийт, Кьонигсдьорфер

