Еберл разкри, че има големи планове с Байерн и обясни за разногласията с Хьонес

Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл подчерта, че никога не е мислил да напусне клуба, след противоречивите коментари на почетния президент Ули Хьонес.

"Сърцето ми е тук. Имам големи планове и искам да бъда успешен с Байерн. Искам да свърша добра работа тук. Започнах преди 17 или 18 месеца и ситуацията не беше лесна. Проявявам страст в това, което правя. Това е нещо, за което съм наистина ентусиазиран", подчерта Еберл днес на пресконференцията преди домакинството срещу новака Хамбургер ШФ.

Хьонес намекна за някои разногласия с Еберл по време на летния трансферен прозорец и също така каза, че спортният шеф на Байерн е "доста чувствителен".

Eberl on his Bayern future: "I want to do a good job here. I started 17 or 18 months ago, and it wasn't an easy situation. I do what I do with passion; I'm passionate about it. Last summer, we found an outstanding coach, both as a person and as a coach. Then it was a matter of… pic.twitter.com/I8048VUHXn — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 12, 2025

"Говорим за чувствителност. Това означава да чувстваш, да си готов да се бориш за нещо. Ако не чувстваш, ако просто си вършиш работата, защото това се очаква от теб, тогава е много студено", обясни Макс Еберл.

Той разкритикува факта, че много хора по света действат "студено и безмилостно". "За мен става въпрос за чувства. Защото правя това, което правя, със страст, да, аз съм страстен в това отношение", заяви още той.

Max Eberl on Uli Hoeneß' recent statements: "Now it's all about football. We've completed a transfer window in which we implemented many things within our guidelines. We did lots of things during the transfer window, reduced the squad, created space for young players, made a net… pic.twitter.com/bIGM2z6MHL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 12, 2025

Ули Хьонес, който е много влиятелен в клуба, посъветва Байерн (Мюнхен) да подписва само с футболисти под наем към края на трансферния период, въпреки не особено разширения състав. Той допълни, че финансовото състояние на клуба е също толкова важно, колкото и спортния успех. В резултат на това баварците привлякоха с големи перипетии нападателя Николас Джаксън от Челси.

"Всичко, което казах, беше много полезно за Макс. Всичко, което казах, имаше за цел да му помогне", увери Хьонес.

На въпрос дали ще продължи да общува с Хьонес в бъдеще, Еберл отговори: "Би било глупаво да кажа, че не се уча всеки ден и не слушам какво казват хората като съвети и мисли. Естествено приемам всичко, което ми помага да бъда успешен".