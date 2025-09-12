Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Еберл разкри, че има големи планове с Байерн и обясни за разногласията с Хьонес

Еберл разкри, че има големи планове с Байерн и обясни за разногласията с Хьонес

  12 сеп 2025 | 13:50
Еберл разкри, че има големи планове с Байерн и обясни за разногласията с Хьонес

Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл подчерта, че никога не е мислил да напусне клуба, след противоречивите коментари на почетния президент Ули Хьонес.

Байерн представи Нико Джаксън, Компани говори за връзката си с Хамбургер
Байерн представи Нико Джаксън, Компани говори за връзката си с Хамбургер

"Сърцето ми е тук. Имам големи планове и искам да бъда успешен с Байерн. Искам да свърша добра работа тук. Започнах преди 17 или 18 месеца и ситуацията не беше лесна. Проявявам страст в това, което правя. Това е нещо, за което съм наистина ентусиазиран", подчерта Еберл днес на пресконференцията преди домакинството срещу новака Хамбургер ШФ.

Хьонес намекна за някои разногласия с Еберл по време на летния трансферен прозорец и също така каза, че спортният шеф на Байерн е "доста чувствителен".

"Говорим за чувствителност. Това означава да чувстваш, да си готов да се бориш за нещо. Ако не чувстваш, ако просто си вършиш работата, защото това се очаква от теб, тогава е много студено", обясни Макс Еберл.

Той разкритикува факта, че много хора по света действат "студено и безмилостно". "За мен става въпрос за чувства. Защото правя това, което правя, със страст, да, аз съм страстен в това отношение", заяви още той.

Ули Хьонес, който е много влиятелен в клуба, посъветва Байерн (Мюнхен) да подписва само с футболисти под наем към края на трансферния период, въпреки не особено разширения състав. Той допълни, че финансовото състояние на клуба е също толкова важно, колкото и спортния успех. В резултат на това баварците привлякоха с големи перипетии нападателя Николас Джаксън от Челси.

Спортният директор на Байерн обмислял да подаде оставка след хаотичното трансферно лято
Спортният директор на Байерн обмислял да подаде оставка след хаотичното трансферно лято

"Всичко, което казах, беше много полезно за Макс. Всичко, което казах, имаше за цел да му помогне", увери Хьонес.

На въпрос дали ще продължи да общува с Хьонес в бъдеще, Еберл отговори: "Би било глупаво да кажа, че не се уча всеки ден и не слушам какво казват хората като съвети и мисли. Естествено приемам всичко, което ми помага да бъда успешен".

