  Ван дер Ваарт: Всичко под пет гола в Мюнхен ще е добре за Хамбургер

Ван дер Ваарт: Всичко под пет гола в Мюнхен ще е добре за Хамбургер

  12 сеп 2025 | 14:19
Ван дер Ваарт: Всичко под пет гола в Мюнхен ще е добре за Хамбургер

Бившият халф на Хамбургер ШФ Рафаел ван дер Ваарт очаква тежко гостуване за отбора в предстоящата среща от германското първенство по футбол срещу шампиона Байерн (Мюнхен). Нидерландецът заяви, че всичко под пет гола в мрежата на новака би било задоволително.

Байерн представи Нико Джаксън, Компани говори за връзката си с Хамбургер
Байерн представи Нико Джаксън, Компани говори за връзката си с Хамбургер

"Хамбург има много тежко изпитание през уикенда. Според мен всичко под пет гола във вратата им може да се приема като успех", заяви той.

"Първият мач в елита беше окей. Срещу Санкт Паули обаче Хамбург игра футбол от втора дивизия. Да, всеки мач е различен от предишния, но на всеки е трудно срещу Байерн. Определено нямат никакъв шанс, ако играят така, както бе срещу Санкт Паули", каза още той.

Хамбургер ШФ се завърна в Бундеслигата за първи път от 2018 и започна сезона с нулево равенство с Борусия (Мьонхенгладбах), след което последва поражение с 0:2 в градското дерби със Санкт Паули. Байерн пък спечели с 6:0 срещу РБ Лайпциг и 3:2 срещу Аугсбург.

Снимки: Imago

