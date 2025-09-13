Ще продължи ли да се забавлява Байерн?

Байерн (Мюнхен) ще приеме Хамбургер ШФ на "Алианц Арена" в мач от третия кръг на Бундеслигата. Двубоят стартира в 19:30 часа и ще бъде ръководен от Тобиас Щийлер. Това ще е първата среща между двата отбора в елита на германския футбол от 2018 година насам. Баварците започнаха сезона с две убедителни победи, докато гостите от Хамбург се борят да намерят формата си след завръщането в Бундеслигата.

Байерн заема първото място в класирането с пълен актив от 6 точки след първите два кръга, като впечатляващата им голова разлика от 9:2 показва доминацията на отбора под ръководството на Венсан Компани.



От друга страна, Хамбургер ШФ се намира в опасната зона на таблицата - на 15-та позиция с едва 1 точка и без отбелязан гол в първите си два мача след завръщането в елита.

Байерн демонстрира впечатляваща форма с пет поредни победи във всички турнири. В Бундеслигата баварците стартираха с разгромен успех срещу РБ Лайпциг (6:0), последвана от победа като гост на Аугсбург (3:2). Преди това отборът спечели Суперкупата на Германия срещу Щутгарт (2:1) и елиминира Веен (Висбаден) за Купата на Германия (3:2).



За разлика от шампионите, Хамбургер ШФ има само една победа в последните пет мача - срещу Пирмазенс (2:1) за Купата на Германия. В Бундеслигата отборът започна с нулево равенство срещу Борусия (Мьонхенгладбах) и загуба от Санкт Паули (0:2).

Историята между двата отбора е категорично доминирана от Байерн (Мюнхен). В последните пет срещи баварците имат пълен комплект от победи, като особено впечатляващи са двата разгрома на "Алианц Арена" - 6:0 през март 2018 г. и 8:0 през февруари 2017 г.



Последните две гостувания на Байерн на "Фолкспаркщадион" завършиха с минимални победи с 1:0, като в мача от септември 2016 г. решаващият гол бе дело на Йошуа Кимих в 89-ата минута.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages