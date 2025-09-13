Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хамбургер ШФ
  3. Ще продължи ли да се забавлява Байерн?

Ще продължи ли да се забавлява Байерн?

  • 13 сеп 2025 | 07:03
  • 1226
  • 0
Ще продължи ли да се забавлява Байерн?

Байерн (Мюнхен) ще приеме Хамбургер ШФ на "Алианц Арена" в мач от третия кръг на Бундеслигата. Двубоят стартира в 19:30 часа и ще бъде ръководен от Тобиас Щийлер. Това ще е първата среща между двата отбора в елита на германския футбол от 2018 година насам. Баварците започнаха сезона с две убедителни победи, докато гостите от Хамбург се борят да намерят формата си след завръщането в Бундеслигата.

Байерн заема първото място в класирането с пълен актив от 6 точки след първите два кръга, като впечатляващата им голова разлика от 9:2 показва доминацията на отбора под ръководството на Венсан Компани.

От друга страна, Хамбургер ШФ се намира в опасната зона на таблицата - на 15-та позиция с едва 1 точка и без отбелязан гол в първите си два мача след завръщането в елита.

Байерн демонстрира впечатляваща форма с пет поредни победи във всички турнири. В Бундеслигата баварците стартираха с разгромен успех срещу РБ Лайпциг (6:0), последвана от победа като гост на Аугсбург (3:2). Преди това отборът спечели Суперкупата на Германия срещу Щутгарт (2:1) и елиминира Веен (Висбаден) за Купата на Германия (3:2).

За разлика от шампионите, Хамбургер ШФ има само една победа в последните пет мача - срещу Пирмазенс (2:1) за Купата на Германия. В Бундеслигата отборът започна с нулево равенство срещу Борусия (Мьонхенгладбах) и загуба от Санкт Паули (0:2).

Историята между двата отбора е категорично доминирана от Байерн (Мюнхен). В последните пет срещи баварците имат пълен комплект от победи, като особено впечатляващи са двата разгрома на "Алианц Арена" - 6:0 през март 2018 г. и 8:0 през февруари 2017 г.

Последните две гостувания на Байерн на "Фолкспаркщадион" завършиха с минимални победи с 1:0, като в мача от септември 2016 г. решаващият гол бе дело на Йошуа Кимих в 89-ата минута.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Изгнанието на Луукман е към края си

Изгнанието на Луукман е към края си

  • 13 сеп 2025 | 03:48
  • 3610
  • 0
Бове се сбогува емоционално с Фиорентина 10 месеца след сърдечния арест

Бове се сбогува емоционално с Фиорентина 10 месеца след сърдечния арест

  • 13 сеп 2025 | 03:36
  • 2778
  • 0
АЕК се подсили с бивш португалски национал

АЕК се подсили с бивш португалски национал

  • 13 сеп 2025 | 02:54
  • 2227
  • 0
Истанбул Башакшехир напазарува трима футболисти от Лига 1

Истанбул Башакшехир напазарува трима футболисти от Лига 1

  • 13 сеп 2025 | 02:28
  • 2037
  • 0
Официално: Марсиал ще играе в Мексико

Официално: Марсиал ще играе в Мексико

  • 13 сеп 2025 | 02:03
  • 2122
  • 0
Бенфика се провали на "Луж"

Бенфика се провали на "Луж"

  • 13 сеп 2025 | 01:47
  • 2396
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

  • 13 сеп 2025 | 08:22
  • 2093
  • 1
ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 4625
  • 5
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 1809
  • 1
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 933
  • 0
Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

  • 13 сеп 2025 | 06:25
  • 3717
  • 2
Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

  • 12 сеп 2025 | 22:13
  • 36891
  • 38