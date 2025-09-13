Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Георг Гроцер: България свърши чудесна работа! Първият гейм бе решаващ

Георг Гроцер: България свърши чудесна работа! Първият гейм бе решаващ

  • 13 сеп 2025 | 15:37
  • 880
  • 0

Националният отбор на България по волейбол започна с победа над Германия с 3:0 (40:38, 25:22, 25:20) участието си на Световното първенство във Филипините.

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Родният тим започна трудно и нервно срещу отбор, който е пред тях в световната ранглиста, но след като спечели драматично първата част, тимът започна да играе все по-добре и постигна чист успех.

България и Германия изравниха рекорда за най-дълъг гейм на СП
България и Германия изравниха рекорда за най-дълъг гейм на СП

Това до голяма степен гарантира на тима на Джанлоренцо Бленджини поне второ място в групата, ако не се допусне изненада срещу аутсайдера Чили.

“България свърши чудесна работа, наистина се бори много в първия гейм. Мисля, че ако го бяхме спечелили, резултатът щеше да е много по-различен, но това няма значение сега. Опитахме се да покажем най-доброто от себе си, но това просто не беше нашия ден”, заяви 40-годишният Георг Гроцер.

“Никога не съм играл срещу Чили, не сме запознати толкова много с техния отбор. Ясно е, че това не е най-добрия старт за нас, така че трябва да сме фокусирани и да победим в следващия мач”, добави Гроцер!.

