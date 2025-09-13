Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Мизано"

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Мизано"

  • 13 сеп 2025 | 16:35
  • 230
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Мизано"

Въпреки че регистрира своята първа нула в спринт от началото на сезона в MotoGP, Марк Маркес продължава да води с повече от солидна преднината в генералното класиране в кралския клас.

В него пилотът на Дукати е начело с актив от 487 точки и преднина от цели 173 пред своя брат Алекс, който завърши втори зад Марко Бедзеки днес. Тройката с пасив от 250 точки оформя Франческо Баная, чието изоставане вече го вади и математически от борбата за световната титла през 2025 година.

Бедзеки триумифира в спринта на "Мизано", Маркес падна от 1-то място
Бедзеки триумифира в спринта на "Мизано", Маркес падна от 1-то място

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Мизано“:

  1. Марк Маркес – 487 точки

  2. Алекс Маркес – 314

  3. Франческо Баная – 237

  4. Марко Бедзеки – 209

  5. Педро Акоста – 188

  6. Фабио Ди Джанантонио – 168

  7. Франко Морбидели – 167

  8. Фермин Алдегер – 131

  9. Фабио Куартараро – 129

  10. Йоан Зарко – 117

  11. Брад Биндър – 95

  12. Лука Марини – 85

  13. Енеа Бастианини – 84

  14. Раул Фернандес – 79

  15. Маверик Винялес – 72

  16. Ай Огура – 69

  17. Джак Милър – 54

  18. Жоан Мир – 50

  19. Алекс Ринс – 45

  20. Хорхе Мартин – 31

  21. Мигел Оливейра – 17

  22. Пол Еспаргаро – 16

  23. Такааки Накагами – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 6

  26. Сомкиат Чантра – 1

  27. Алейш Еспаргаро – 0

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Ди Монтедзелоло: Биното трябваше да остане, Ферари пак не се бори за титлата

Ди Монтедзелоло: Биното трябваше да остане, Ферари пак не се бори за титлата

  • 13 сеп 2025 | 15:54
  • 722
  • 1
Пирели започва тестовете на гумите си за MotoGP

Пирели започва тестовете на гумите си за MotoGP

  • 13 сеп 2025 | 14:00
  • 471
  • 0
Бедзеки спечели полпозишъна в Сан Марино, Марк Маркес на втората редица

Бедзеки спечели полпозишъна в Сан Марино, Марк Маркес на втората редица

  • 13 сеп 2025 | 12:42
  • 2393
  • 1
Пламен Иванов: Тази година няма да има лесни ралита

Пламен Иванов: Тази година няма да има лесни ралита

  • 13 сеп 2025 | 11:38
  • 511
  • 0
Верстапен стартира шести в дебюта си на "Нюрбургринг-Нордшлайфе"

Верстапен стартира шести в дебюта си на "Нюрбургринг-Нордшлайфе"

  • 13 сеп 2025 | 11:37
  • 5472
  • 1
Жоан Мир пропуска квалификацията и спринта на "Мизано"

Жоан Мир пропуска квалификацията и спринта на "Мизано"

  • 13 сеп 2025 | 11:26
  • 643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Арда, натиск на гостите

Спартак (Варна) 0:0 Арда, натиск на гостите

  • 13 сеп 2025 | 18:10
  • 3571
  • 1
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 46099
  • 41
Втора лига на живо: трети гол за "акулите" срещу Вихрен

Втора лига на живо: трети гол за "акулите" срещу Вихрен

  • 13 сеп 2025 | 17:40
  • 10055
  • 0
Сосиедад 0:2 Реал Мадрид, гостите са с човек по-малко

Сосиедад 0:2 Реал Мадрид, гостите са с човек по-малко

  • 13 сеп 2025 | 17:15
  • 5994
  • 6
Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

  • 13 сеп 2025 | 16:28
  • 15352
  • 28
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 11329
  • 4