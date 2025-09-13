Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Мизано"

Въпреки че регистрира своята първа нула в спринт от началото на сезона в MotoGP, Марк Маркес продължава да води с повече от солидна преднината в генералното класиране в кралския клас.

В него пилотът на Дукати е начело с актив от 487 точки и преднина от цели 173 пред своя брат Алекс, който завърши втори зад Марко Бедзеки днес. Тройката с пасив от 250 точки оформя Франческо Баная, чието изоставане вече го вади и математически от борбата за световната титла през 2025 година.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Мизано“:

Марк Маркес – 487 точки Алекс Маркес – 314 Франческо Баная – 237 Марко Бедзеки – 209 Педро Акоста – 188 Фабио Ди Джанантонио – 168 Франко Морбидели – 167 Фермин Алдегер – 131 Фабио Куартараро – 129 Йоан Зарко – 117 Брад Биндър – 95 Лука Марини – 85 Енеа Бастианини – 84 Раул Фернандес – 79 Маверик Винялес – 72 Ай Огура – 69 Джак Милър – 54 Жоан Мир – 50 Алекс Ринс – 45 Хорхе Мартин – 31 Мигел Оливейра – 17 Пол Еспаргаро – 16 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 6 Сомкиат Чантра – 1 Алейш Еспаргаро – 0

Снимки: Sportal.bg