Въпреки че регистрира своята първа нула в спринт от началото на сезона в MotoGP, Марк Маркес продължава да води с повече от солидна преднината в генералното класиране в кралския клас.
В него пилотът на Дукати е начело с актив от 487 точки и преднина от цели 173 пред своя брат Алекс, който завърши втори зад Марко Бедзеки днес. Тройката с пасив от 250 точки оформя Франческо Баная, чието изоставане вече го вади и математически от борбата за световната титла през 2025 година.
Бедзеки триумифира в спринта на "Мизано", Маркес падна от 1-то място
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Мизано“:
Марк Маркес – 487 точки
Алекс Маркес – 314
Франческо Баная – 237
Марко Бедзеки – 209
Педро Акоста – 188
Фабио Ди Джанантонио – 168
Франко Морбидели – 167
Фермин Алдегер – 131
Фабио Куартараро – 129
Йоан Зарко – 117
Брад Биндър – 95
Лука Марини – 85
Енеа Бастианини – 84
Раул Фернандес – 79
Маверик Винялес – 72
Ай Огура – 69
Джак Милър – 54
Жоан Мир – 50
Алекс Ринс – 45
Хорхе Мартин – 31
Мигел Оливейра – 17
Пол Еспаргаро – 16
Такааки Накагами – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 6
Сомкиат Чантра – 1
Алейш Еспаргаро – 0
Снимки: Sportal.bg