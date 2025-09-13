Ямал се оказа контузен след мачовете срещу България и Турция

Най-голямата звезда на Барселона Ламин Ямал е с контузия и ще пропусне неделния сблъсък с Валенсия на стадион „Йохан Кройф“. Оказва се, че нападателят е с болки в областта на пубиса и е под въпрос за двубоя срещу Нюкасъл в Шампионската лига през идната седмица. Днес той не тренира.

На пресконференцията си треньорът Ханзи Флик обясни, че Ямал е играл с болки и за националния отбор в изминалите световни квалификации срещу България и Турция. В двата мача той записа по над 70 минути. Не е ясно обаче дали Ямал е получил болките в София, в Коня, или така е дошъл на лагера.Германецът дори индиректно обвинява селекционера на Испания Луис де ла Фуенте и неговия екип за случилото се, защото според него са го претоварили.

"Ламин изигра по 75–78 минути с болки, без да тренира между мачовете - заяви Флик. - А това не е да се грижиш за играчите. Мисля, че испанският национален отбор има страхотен състав, най-добрите футболисти в света, но не се погрижиха за своите състезатели и тази новина ме натъжава. Никога не съм говорил с лично с Де ла Фуенте, а само чрез съобщения, но никога директно. Моят испански не е много добър, неговият английски също не е, но в крайна сметка комуникацията би могла да е по-добра. Не става дума само за един играч, има и други. Аз също съм бил в такава ситуация, но комуникацията с клуба трябва да е добра."

Добрата новина от сутринта обаче беше присъствието на Френки де Йонг. Нидерландецът се завърна преждевременно от ангажиментите си с националния отбор на Нидерландия заради лека мускулна контузия в десния крак. Халфът тренираше индивидуално през цялата седмица и това е първият ден, в който се присъединява към основната група. Предстои да се види дали ще бъде на разположение на Ханзи Флик срещу Валенсия, или отборът ще подходи предпазливо и ще отложи завръщането му за срещата в Шампионската лига в четвъртък.

Очаква се в следващите часове да има и още една страхотна новина за каталунците. Марк Бернал ще получи медицинско разрешение да играе след едногодишно отсъствие заради тежка контузия в коляното, получена в мача от третия кръг на миналия сезон срещу Райо Валекано. .

Гави, Балде и Тер Стеген също са аут в момента. Андалусиецът продължава с консервативното си лечение в очакване да се види как се развива контузията на менискуса на коляното му. Операцията все още остава възможен вариант. Поради това халфът и Балде са сигурни отсъстващи за неделния сблъсък. За да попълни групата за тренировката, Флик повика вратаря на дублиращия отбор Емилио Бернад.

От своя страна, Тер Стеген продължава възстановяването си след операцията, на която се подложи на 29 юли, за да сложи край на проблемите в кръста, които го измъчваха.

