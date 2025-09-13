Популярни
Изгнанието на Луукман е към края си

  • 13 сеп 2025 | 03:48
  • 181
  • 0
Адемола Луукман може да се завърне в групата на Аталанта за неделния мач от Серия "А" срещу Лече. Това обаче зависи от участието на нигерийския национал в последната тренировка на отбора в събота.

Луукман преживя хаотично лято, по време на което подаде официална молба за трансфер, след като оферта на стойност 45 милиона евро от Интер беше отхвърлена. След като обвини клуба си в нарушени обещания и лошо отношение както в професионален, така и в човешки план, той се завърна във Великобритания, за да тренира самостоятелно.

Трансферите, които изглеждаха сигурни, но не се осъществиха
Трансферите, които изглеждаха сигурни, но не се осъществиха

Нигериецът се прибра в Бергамо едва на 19 август, по-малко от седмица преди началото на сезона в Серия "А" и след края на всички предсезонни контроли на Аталанта.

В крайна сметка трансфер не се осъществи, което означава, че Луукман остава част от състава на Иван Юрич, въпреки обтегнатите отношения между играча и клуба. Според Sky Sport Italia обаче, нападателят може да играе за Аталанта срещу Лече в неделя следобед.

27-годишният футболист беше титуляр и в двете световни квалификации на Нигерия по време на паузата за националните отбори: победата с 1:0 над Руанда и при равенството 1:1 с ЮАР.

Ако Лукман успее да тренира в събота, се очаква той да бъде включен в групата за мача.

Снимки: Imago

