Изгнанието на Луукман е към края си

Адемола Луукман може да се завърне в групата на Аталанта за неделния мач от Серия "А" срещу Лече. Това обаче зависи от участието на нигерийския национал в последната тренировка на отбора в събота.
Луукман преживя хаотично лято, по време на което подаде официална молба за трансфер, след като оферта на стойност 45 милиона евро от Интер беше отхвърлена. След като обвини клуба си в нарушени обещания и лошо отношение както в професионален, така и в човешки план, той се завърна във Великобритания, за да тренира самостоятелно.
Трансферите, които изглеждаха сигурни, но не се осъществиха
Нигериецът се прибра в Бергамо едва на 19 август, по-малко от седмица преди началото на сезона в Серия "А" и след края на всички предсезонни контроли на Аталанта.
В крайна сметка трансфер не се осъществи, което означава, че Луукман остава част от състава на Иван Юрич, въпреки обтегнатите отношения между играча и клуба. Според Sky Sport Italia обаче, нападателят може да играе за Аталанта срещу Лече в неделя следобед.
27-годишният футболист беше титуляр и в двете световни квалификации на Нигерия по време на паузата за националните отбори: победата с 1:0 над Руанда и при равенството 1:1 с ЮАР.
Ако Лукман успее да тренира в събота, се очаква той да бъде включен в групата за мача.
Снимки: Imago