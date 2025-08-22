Популярни
Фенове на Аталанта предупредиха своята звезда, която настояваше за трансфер

  • 22 авг 2025 | 11:17
  • 530
  • 0
Фенове на Аталанта решиха да отправят предупреждение към звездата на тима Адемола Луукман, който доскоро силно настояваше за трансфер в Интер и дори обяви бойкот на своя клуб.

Според италианските медии снощи до тренировъчната база на бергамаските е бил разпънат транспарант със следното послание към нападателя: “Фланелката трябва да бъде почитана… нова глупост няма да бъде простена!!!” Както е известно, в крайна сметка Интер оттегли своя интерес към Луукман, след като Аталанта не прие нито една оферта на миланския гранд за него. Така през последните дни нигерийският национал поднови тренировки, но той ще се подготвя отделно от съотборниците си до края на трансферния прозорец. Засега обаче няма предложения от други клубове към него, като най-вероятно 27-годишният играч ще започне сезона в настоящия си тим, след като изтърпя санкции за своето неподчинение.

