Драма за Танак и Хюндай в последната петъчна отсечка

Световният шампион за 2019 година Ойт Танак (Хюндай) отпадна от първото място в последната петъчна отсечка на рали „Чили“, 11 кръг от Световния рали шампионат. Състезанието днес вървеше с чести смени на лидерството заради непостоянните условия по етапите, част от които бяха влажни, а други по-сухи и с повече дребен макадам за чистене.

Танак излезе начело във второто минаване на етапа „Пулперия“ (19,72 км), където той записа трето време, а досегашният лидер Елфин Еванс (Тойота) остана едва 8-и, на 7,4 секунди от естонеца, а с това Танак поведе с 6,9 секунди пред Еванс.

This is how Kalle lost the lead on SS3 👀#WRC | #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/ioPlTh6Hel — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 12, 2025

Танак спечели втората следобедна отсечка – „Рере“ (13,34 км), а съотборниците му Адриен Фурмо и Тиери Нювил успяха в този етап да прескочат Еванс и за излязат на второ и трето място в общото подреждане, като първите трима се събраха в 14,1 секунда. Еванс се озова 4-и, на 15,1 секунди от Танак.

И в последния етап за деня, който е и най-дългият за днес – „Сан Росендо“ (23,32 км) Танак спря на 5,6 километра след старта заради повреда в двигателя. Това изведе Фурмо начело на класирането, но само на 1 секунда пред Нювил, а трети изскочи 8-кратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота), който е само на 2,3 секунди от лидера. Еванс отстъпи на 5-ото място, след като беше изпреварен от Ожие и Сами Паяри (Тойота), който в „Пулперия 2“ записа първата си етапна победа в кариерата извън Финландия.

Утре рали „Чили“ продължава с още шест отсечки – по два пъти ще се карат „Пелун“ (15,65 км), „Лота“ (25,64 км) и „Мария Лас Крусес“ (28,31 км).

Снимка: Профил на Световния рали шампионат в Twitter

