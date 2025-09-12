Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Грешка на Рованпера даде първото място в Чили на Еванс, Грязин е трети в WRC2

  • 12 сеп 2025 | 17:22
Елфин Еванс оглави класирането в края на първите три етапа на рали „Чили“ след грешка на неговият съотборник Кале Рованпера, който стартира надпреварата с две поредни етапни победи.

След тях двукратният световен шампион имаше аванс от 5.8 секунди пред Ойт Танак, а Еванс беше на още 0.5 зад естонеца. В третия етап обаче, първото минаване на „Сан Росендо“ (23.32 км), Рованпера допусна грешки в един десен завой и удари лявата част на своята кола в земна маса, което доведе до спукване на задната му лява гума. Заради тази спукана гума Рованпера трябваше да намали темпото си и загуби повече от минута от Еванс, който поведе в ралито, след като беше със секунда по-бърз от Танак и изпревари естонеца с половин секунда.

Трети на 9.6 зад Еванс се движи Адриен Фурмо, който се възползва от малко по-задната си стартова позиция, за да влезе в тройката пред Себастиен Ожие и Тиери Нювил, които оформят челната петица. Зад тях Сами Паяри, Грегоар Мюнстер, Такамото Кацута, изостаналият Рованпера и лидерът в WRC2 Оливър Солберг оформят топ 10.

Големият фаворит за победата, а и за титлата в WRC2 Солберг изпревари състезаващия се за България Николай Грязин в последния сутрешен етап, за да поведе с 8.0 пред него. Между двамата успя да се вмъкне и Емил Линдхолм, който има преднина от 2.1 пред Грязин.

Първият пълен състезателен ден на рали „Чили“ продължава в 20:41 часа българско време с второто минаване на „Пулпериа“ (19.72 км), която ще бъде последвана от „Рере 2“ (13.34 км) в 21:36 и „Сан Росендо 2“ в 22:27 часа.

Снимки: Imago

