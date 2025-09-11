Ойт Танак оглави шейкдауна в Чили

Ойт Танак оглави класирането в края на шейкдауна преди 11-ия кръг за сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC) – рали „Чили“.

Естонският пилот на Хюндай записа време от 3:21.5 в своето второ минаване на дългата 6.79 километра тестова отсечка в близост до Консепсион. По този начин той изпревари с 0.1 секунда миналогодишният победител в Чили Кале Рованпера с Тойота. Тройката с пасив от 0.3 оформи лидерът в генералното класиране Елфин Еванс, който обаче записа своя най-добър резултат в първото си минаване на шайкдауна, а не във второто, както бе при Танак и Рованпера.

Straight from Chile – the first Shakedown pics 📸#WRC | #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/y0NBvdIbkF — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 11, 2025

Зад първите трима челната десетка допълниха Себастиен Ожие, Адриен Фурмо, Сами Паяри, Такамото Кацута, Джошуа Макърлийн, Грегоар Мюнстер и Тиери Нювил. Представителят на домакините Алберто Елер, който кара допълнителната кола на М-Спорт този уикенд, се нареди на 11-то място, на точно 11 секунди зад Танак.

Същинската част на рали „Чили“ започва утре в 14:15 часа българско време с първото минаване на „Пулпериа“ (19.72 км), а преди обедния сервиз пилотите ще атакуват още „Рере“ (13.34 км) и „Сан Росендо“ (23.32 км). След сервизното обслужване трите отсечки ще бъдат повторени за общо 112.76 състезателни километра в първия ден на ралито.

