
  3. Статистиката сочи, че Еванс и Рованпера нямат шанс за победа в Чили

Статистиката сочи, че Еванс и Рованпера нямат шанс за победа в Чили

  • 10 сеп 2025 | 20:02
  • 396
  • 0

Рали „Чили“ е едно от сравнително новите състезания в календара на Световния рали шампионат (WRC). Надпреварата дебютира през 2019 година, след което не се проведе между 2020 и 2022 преди да се завърне през сезон 2023.

Този уикенд предстои четвъртото издание на рали „Чили“ като кръг от Световния рали шампионат, а статистиката е красноречива, че Елфин Еванс и Кале Рованпера нямат шанс да се борят за победата около Консепсион. Двамата заемат първите два позиции в генералното класиране в WRC и съответно ще бъдат първи на пътя в рамките на петъчните етапи от ралито.

В исторически план то никога не е било печелено от пилот, които е бил сред първите по отсечките в рамките на откриващия ден. През 2019 Себастиен Ожие печели от третата позиция в петък, през 2023 Ойт Танак триумфира като четвърти на пътя, а преди 12 месеца триумфът беше за Рованперя, който тогава беше шести по етапите заради ограничената програма, с която участва през миналия сезон.

Тази година Ожие отново ще бъде трети по отсечките, а след него на пътя ще бъдат Танак, световният шампион Тиери Нювил, Такамото Кацута, Адрие Фурмо, Сами Паяри, Грегоар Мюнстер, Джошуа Макърлийн и представителят на домакините Алберто Елер, който ще партнира на Мюнстер и Макърлийн в състава на М-Спорт.

Снимки: Gettyimages

