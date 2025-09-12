На "Монца" Верстапен записа най-убедителната победа през 2025 година

Победата на Макс Верстапен в Гран При на Италия миналата неделя се оказа най-убедителната от началото на сезон 2025 във Формула 1.

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

На „Монца“ четирикратният световен шампион триумфира с аванс от 19.2 секунди пред Ландо Норис, което е и най-голямата разлика между първото и второто място тази година. По този начин Верстапен подобри постижението на Оскар Пиастри, който в Бахрейн спечели с преднина от 15.5 секунди пред Джордж Ръсел.

Макс Верстапен спечели най-бързата победа в историята на Формула 1

Статистиката сочи, че това са и единствените две състезания през този сезон, в които разликата между първите двама на финала е била повече от десет секунди. А цели три са надпреварите, в които първият и втория са били разделени от по-малко от секунда при пресичането на финалната линия.

Първото такова състезание дойде още на старта на сезона в Австралия, където Норис спечели с 0.9 пред Верстапен. Вторият такъв случай бе победата с 0.3 на Джордж Ръсел пред Верстапен в Канада, но трябва да се отбележи, че надпреварата в Монреал завърши зад колата на сигурността, което малко или много я вади от статистиката. Реалната най-малка разликата между победителя и неговия подгласник беше записана в Унгария, където Норис спечели с преднина от 0.7 пред съотборника си Пиастри.

Иначе средната разлика между първите двама на финала от началото на този сезон е 5.0 секунди, ако в статистиката включим и състезанието в Канада. Без него разликата се покачва на 5.3 секунди.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages