Джейми Варди: Мареска ме убеди да избера Кремонезе

Новото попълнение на Кремонезе Джейми Варди даде първата си пресконференция като играч на италианския клуб, който от този сезон ще играе в Серия "А". Ветеранът напусна Лестър след изтичането на договора му и се присъедини към отбора на Давиде Никола със свободен трансфер, посрещнат с голям ентусиазъм и празненства.

В разговор с представители на медиите, излъчен в официалния YouTube канал на Кремонезе, Варди разкри, че е провел видеоразговор с Никола, който го е убедил да се впусне в новото предизвикателство.

„Той показа страстта си към клуба и как иска да го развива. Като погледнах в очите му и видях какво иска, това наистина ми повлия. Мисля, че за един футболист винаги е хубаво да се чувства желан", обясни Варди.

Официално: Джейми Варди ще играе в Серия "А"

„След като разговарях с треньора и собственика, мисля, че основната задача е да се уверим, че ще останем в Серия "А". Честно казано, така беше и когато бях в Лестър. Никога не е имало нагласа от типа „ще се борим за това“. Винаги е било „трябва да останем в лигата“, това е най-важното", обясни нападателят.

Варди подчерта колко е важно да се подхожда мач за мач, когато си малък клуб, който се опитва да запази мястото си в елита:

„В един обикновен мач играят 11 срещу 11 и всеки може да победи всеки. Така че просто ще работим възможно най-усилено на тренировъчното игрище, за да сме сигурни, че сме готови за всеки предстоящ мач. Ще ги приемаме един по един и ще видим докъде ще ни отведе това", коментира англичанинът.

Варди се разбра с Кремонезе

„Говорейки с треньора, разбрах, че в Италия има много съмнения относно шансовете на Кремонезе да остане в лигата. Мисля, че начинът, по който момчетата започнаха, е невероятен. Знаем, че сезонът е дълъг, но това е ролята, която Давиде Никола иска: да бъдем аутсайдерите, които надминават очакванията", сподели Варди.

Бившата звезда на Лестър също така разкри, че мениджърът на Челси Енцо Мареска, който е работил с него при "лисиците", е изиграл огромна роля в решението му да се премести в Италия.

„Успях да проведа много добър разговор с него и той не спря да хвали клуба, Кремона като град и всичко останало. Неговият съвет към мен беше да дойда тук. После говорих със семейството си и вече имаше само едно място, където исках да отида", заяви Варди.