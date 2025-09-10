Популярни
  • 10 сеп 2025 | 20:32
  • 1754
  • 0
Арестуваха бивш играч на Аякс, Сити и Атлетико Мадрид

Бившият играч на Аякс и настоящ помощник-треньор на дубъла на клуба Кики Мусампа е арестуван и разпитан от полицията във вторник. Това е във връзка с провеждащо се наказателно разследване за дългогодишни данъчни измами.

Службата за данъчни разследвания и престъпления (Fiod) в Нидерландия също така е задържала 65-годишния му счетоводител. Претърсени са домовете на него и на 48-годишния Мусампа. Иззети са счетоводни документи и луксозни часовници.

Бившият играч на Атлетико Мадрид и Манчестър Сити от години има проблеми с данъчните власти. Миналия месец беше наложен запор върху изключително скъп негов имот в центъра на Амстердам. Очакваше се той да бъде публично продаден на търг миналата седмица, но търгът беше отложен в последния момент.

Мусампа и неговият счетоводител са заподозрени в измама с данъчни декларации за доходи през няколко години, съобщава Fiod. Те са арестувани и разпитани във вторник. Мусампа е освободен в сряда в ранния следобед, след като е прекарал една нощ в ареста, докато счетоводителят му все още е задържан.

Според Fiod двамата твърдят, че Мусампа е данъчно задължен в чужбина, но данъчните власти не са съгласни с това. „Предполага се, че той е притежавал няколко имота в Нидерландия, включително жилище и банкови сметки“, пише Fiod в прессъобщение. „Освен това той работи в Нидерландия (в Аякс, бел. ред.) и получава доходи в Нидерландия.“

Аякс също реагира на новината: „Клубът е запознат със съобщението и смята, че е твърде прибързано да коментира по същество“, заяви говорител.

