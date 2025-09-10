Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Омар Мармуш се контузи и е под въпрос за дербито на Манчестър

Омар Мармуш се контузи и е под въпрос за дербито на Манчестър

  • 10 сеп 2025 | 10:20
  • 736
  • 0
Омар Мармуш се контузи и е под въпрос за дербито на Манчестър

Нападателят на Манчестър Сити Омар Мармуш получи контузия на коляното по време на квалификационния мач за Световното първенство между Египет и Буркина Фасо, завършил 0:0 вчера. На този етап сериозността на травмата му не е ясна, но футболистът е под сериозна въпросителна за дербито с Манчестър Юнайтед на 14 септември (неделя).

26-годишният футболист беше принуден да напусне терена още в 9-ата минута на двубоя. Мармуш получи контузията пет минути по-рано и първоначално продължи да играе, след като получи медицинска помощ на терена, преди да бъде заменен.

Снимка на играча, напускащ терена с медицинските лица, беше публикувана в акаунта в социалните мрежи на Египетската футболна асоциация, с текст: "Омар Мармуш е с контузия на връзките на коляното".

Нападателят, който отбеляза гол в петък при победата на Египет с 2:0 над Етиопия в Кайро, ще бъде прегледан от лекарите на Сити преди дербито на Манчестър, като засега е под въпрос за срещата.

Януарското попълнение от Айнтрахт (Франкфурт) започна последните два мача на "гражданите" в елита - загубите от Тотнъм и Брайтън, след като влезе като резерва при победата с 4:0 над Уулвърхамптън през първия уикенд.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Дешан похвали Мбапе и разкритикува феновете за освиркванията срещу Рабио

Дешан похвали Мбапе и разкритикува феновете за освиркванията срещу Рабио

  • 10 сеп 2025 | 08:11
  • 2642
  • 2
Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

  • 10 сеп 2025 | 07:41
  • 2379
  • 0
Пикси Стойкович отговори философски за загубата и коментира дали ще хвърли оставка

Пикси Стойкович отговори философски за загубата и коментира дали ще хвърли оставка

  • 10 сеп 2025 | 06:44
  • 3968
  • 0
Тухел: Победихме уверено силен противник при трудни условия

Тухел: Победихме уверено силен противник при трудни условия

  • 10 сеп 2025 | 05:40
  • 5960
  • 0
Отбор от Кипър взе Кареасо и се раздели с бивше крило на Локомотив (Пловдив)

Отбор от Кипър взе Кареасо и се раздели с бивше крило на Локомотив (Пловдив)

  • 10 сеп 2025 | 05:05
  • 3683
  • 0
Испания и Косово извадиха стари политически вражди след мач между младежи

Испания и Косово извадиха стари политически вражди след мач между младежи

  • 10 сеп 2025 | 04:59
  • 3543
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Ботев (Пд) разяснява за Попето - очаквайте на живо!

Босът на Ботев (Пд) разяснява за Попето - очаквайте на живо!

  • 10 сеп 2025 | 10:59
  • 629
  • 0
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 2375
  • 16
Кой срещу кого? Днес теглим жребия във Висшата лига в Sportal.bg

Кой срещу кого? Днес теглим жребия във Висшата лига в Sportal.bg

  • 10 сеп 2025 | 10:47
  • 665
  • 0
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 11813
  • 11
Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

  • 9 сеп 2025 | 23:44
  • 40416
  • 32
Франция взе труден успех над Исландия след обрат

Франция взе труден успех над Исландия след обрат

  • 9 сеп 2025 | 23:49
  • 29005
  • 22