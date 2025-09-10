Омар Мармуш се контузи и е под въпрос за дербито на Манчестър

Нападателят на Манчестър Сити Омар Мармуш получи контузия на коляното по време на квалификационния мач за Световното първенство между Египет и Буркина Фасо, завършил 0:0 вчера. На този етап сериозността на травмата му не е ясна, но футболистът е под сериозна въпросителна за дербито с Манчестър Юнайтед на 14 септември (неделя).
26-годишният футболист беше принуден да напусне терена още в 9-ата минута на двубоя. Мармуш получи контузията пет минути по-рано и първоначално продължи да играе, след като получи медицинска помощ на терена, преди да бъде заменен.
Снимка на играча, напускащ терена с медицинските лица, беше публикувана в акаунта в социалните мрежи на Египетската футболна асоциация, с текст: "Омар Мармуш е с контузия на връзките на коляното".
Нападателят, който отбеляза гол в петък при победата на Египет с 2:0 над Етиопия в Кайро, ще бъде прегледан от лекарите на Сити преди дербито на Манчестър, като засега е под въпрос за срещата.
Януарското попълнение от Айнтрахт (Франкфурт) започна последните два мача на "гражданите" в елита - загубите от Тотнъм и Брайтън, след като влезе като резерва при победата с 4:0 над Уулвърхамптън през първия уикенд.
Снимки: Imago