„Лигата на талантите“ гостува на Шипка Старс и Димитър Илиев

  • 12 сеп 2025 | 09:30
  • 46
  • 0

Екипът на „Лигата на талантите“ посети Асеновград, за да гостува на една от сравнително новите и бързо развиващите се ДЮШ – Шипка старс.

Имахме възможност да разговаряме с един от създателите на тази идея Димитър Илиев, който също така е треньор в школата на тима от Асеновград.

Изненадващи резултати в Елитната група до 15 години
Изненадващи резултати в Елитната група до 15 години

Пред нашата камера Илиев разкри подробности от създаването на школата, като също така коментира класирането и участието на набор 2011 в Елитната група до 15 години.

Цялото интервю с Димитър Илиев – можете да видите във видеото.

