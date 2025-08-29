„Лигата на талантите“ гостува на Локомотив (Пловдив) и Димитър Палазов

Екипът на „Лигата на талантите“ продължава своята обиколка на детско-юношеските школи в България. Този път посетихме академията на Локомотив (Пловдив), където имахме възможност да разговаряме с директора на ДЮШ Димитър Палазов.

Пред нашата камера той коментира очакванията си за сезона в Елитните групи, като пловдивчани ще имат представител във всяка една от тях. Палазов обърна и по-специално внимание на новата Елитна група до 18 години и не скри високите амбиции на Локомотив в нея.

Специалистът разкри и подробности за новите терени на Локомотив (Пловдив).

Цялото интервю с Димитър Палазов – можете да видите във видеото.