„Лигата на талантите“ гостува на Локомотив (Пловдив) и Димитър Палазов

  • 29 авг 2025 | 10:30
  • 133
  • 0

Екипът на „Лигата на талантите“ продължава своята обиколка на детско-юношеските школи в България. Този път посетихме академията на Локомотив (Пловдив), където имахме възможност да разговаряме с директора на ДЮШ Димитър Палазов.

Пред нашата камера той коментира очакванията си за сезона в Елитните групи, като пловдивчани ще имат представител във всяка една от тях. Палазов обърна и по-специално внимание на новата Елитна група до 18 години и не скри високите амбиции на Локомотив в нея.

Локомотив (Пд) спечели турнира на Христо Бонев, Георги Иванов награди призьорите

Специалистът разкри и подробности за новите терени на Локомотив (Пловдив).

Цялото интервю с Димитър Палазов – можете да видите във видеото.

