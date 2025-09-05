Популярни
"Лигата на талантите" гостува на Академик (Пловдив) и Марин Бакалов

  • 5 сеп 2025 | 10:04
  • 156
  • 0

Екипът на „Лигата на талантите“ отново гостува в Пловдив на отбора на Академик, където имахме възможност да разговаряме с треньора на отбора до 15 години Марин Бакалов.

Пред нашата камера Бакалов коментира новия сезон в Елитните групи, очакванията към тима и кои двубои очаква с нетърпение.

Убедителни домакински резултати за отборите в Елитната група до 15 години
Убедителни домакински резултати за отборите в Елитната група до 15 години

Той разкри и подробности около отбора, както и какво го е накарало отново да се занимава с детско-юношески футбол отново.

Цялото интервю с Марин Бакалов – можете да видите във видеото.

