"Лигата на талантите" гостува на Академик (Пловдив) и Марин Бакалов

Екипът на „Лигата на талантите“ отново гостува в Пловдив на отбора на Академик, където имахме възможност да разговаряме с треньора на отбора до 15 години Марин Бакалов.
Пред нашата камера Бакалов коментира новия сезон в Елитните групи, очакванията към тима и кои двубои очаква с нетърпение.
Убедителни домакински резултати за отборите в Елитната група до 15 години
Той разкри и подробности около отбора, както и какво го е накарало отново да се занимава с детско-юношески футбол отново.
Цялото интервю с Марин Бакалов – можете да видите във видеото.