Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Академик (Пловдив) U16
  3. „Лигата на талантите“ гостува на Академик (Пловдив) и Георги Недевски

„Лигата на талантите“ гостува на Академик (Пловдив) и Георги Недевски

  • 22 авг 2025 | 15:49
  • 153
  • 0

Екипът на „Лигата на талантите“ продължава своята обиколка на детско-юношеските школи в България. Посетихме ДЮШ на Академик (Пловдив), където имахме възможност да разговаряме с треньора на отбора до 16 години Георги Недевски.

Пред нашата камера Недевски коментира силния изминал сезон на своя отбор, очакванията си за тази година и церемонията по награждаването на най-добрите в Елитно юношеските групи, където спечели и приза за треньор №1 в Елитната група до 15 години.

Георги Недевски спечели наградата за най-добър треньор в Елитната група до 15 години
Георги Недевски спечели наградата за най-добър треньор в Елитната група до 15 години

За финал той разкри и подробности около отбора на Академик (Пловдив) и селекцията на тима.

Цялото интервю с Георги Недевски - можете да видите във видеото.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:54
  • 497
  • 0
Николай Нинов за намеренията на Локомотив (Мездра)

Николай Нинов за намеренията на Локомотив (Мездра)

  • 22 авг 2025 | 13:51
  • 481
  • 0
Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:49
  • 574
  • 0
Венцеслав Иванов: Готови сме

Венцеслав Иванов: Готови сме

  • 22 авг 2025 | 13:46
  • 516
  • 0
Бдин залага на младостта

Бдин залага на младостта

  • 22 авг 2025 | 13:44
  • 525
  • 0
Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

  • 22 авг 2025 | 13:41
  • 456
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 21388
  • 56
Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 26666
  • 94
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 6361
  • 10
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 11787
  • 29
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 6971
  • 8
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 11782
  • 6