„Лигата на талантите“ гостува на Академик (Пловдив) и Георги Недевски

Екипът на „Лигата на талантите“ продължава своята обиколка на детско-юношеските школи в България. Посетихме ДЮШ на Академик (Пловдив), където имахме възможност да разговаряме с треньора на отбора до 16 години Георги Недевски.

Пред нашата камера Недевски коментира силния изминал сезон на своя отбор, очакванията си за тази година и церемонията по награждаването на най-добрите в Елитно юношеските групи, където спечели и приза за треньор №1 в Елитната група до 15 години.

Георги Недевски спечели наградата за най-добър треньор в Елитната група до 15 години

За финал той разкри и подробности около отбора на Академик (Пловдив) и селекцията на тима.

Цялото интервю с Георги Недевски - можете да видите във видеото.