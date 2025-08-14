Популярни
"Лигата на талантите" с всичко най-интересно преди новия сезон в Елитните групи

  14 авг 2025 | 09:00
  • 186
  • 0

Сезонът в Елитните групи започва този уикенд, а интересните двубои от първия кръг не са никак малко. През тази година ще има още една Елитна група – тази до 18 години.

В специално предаване преди началото на сезона, екипът на „Лигата на талантите“ запозна любителите на детско-юношеския футбол с участниците в първенства през сезон 2025/26, както и с програмата за първия кръг. Двубоя между Септември и Ботев (Пловдив) при 18–годишните пък ще бъде пряко предаван по Sportal.bg.

„Лигата на талантите" гостува на Спартак (Пловдив) и Митко Джоров
„Лигата на талантите“ гостува на Спартак (Пловдив) и Митко Джоров

Началото на предаването започна с посещението на Спартак (Пловдив) и интервюто с главния треньор в школата Митко Джоров.

