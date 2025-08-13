„Лигата на талантите“ гостува на Спартак (Пловдив) и Митко Джоров

Екипът на „Лигата на талантите“ започна нова обиколка на детско-юношеските школи в България. Посетихме ДЮШ на Спартак (Пловдив) и главният треньор в школата Митко Джоров.

Пред нашата камера Джоров коментира създаването на Елитната група до 18 години, въвеждането на плейофната фаза в Елитните групи, „правило 4“ в efbet Лига както и други наболели теми в детско-юношеския футбол в България.

Митко Джоров пред "Лигата на талантите" за проблемите в детско-юношеския футбол

Той разкри и подробности около юношеските отбори на Спартак (Пловдив) и базата на тима, като разкри и какви са дългосрочните амбиции пред школата на клуба.

Цялото интервю с Митко Джоров – можете да видите във видеото.