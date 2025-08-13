Популярни
»

Гледай на живо

Левски заминава с настроение за реванша със Сабах в Баку
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Пловдив)
  3. „Лигата на талантите“ гостува на Спартак (Пловдив) и Митко Джоров

„Лигата на талантите“ гостува на Спартак (Пловдив) и Митко Джоров

  • 13 авг 2025 | 09:00
  • 75
  • 0

Екипът на „Лигата на талантите“ започна нова обиколка на детско-юношеските школи в България. Посетихме ДЮШ на Спартак (Пловдив) и главният треньор в школата Митко Джоров.

Пред нашата камера Джоров коментира създаването на Елитната група до 18 години, въвеждането на плейофната фаза в Елитните групи, „правило 4“ в efbet Лига както и други наболели теми в детско-юношеския футбол в България.

Митко Джоров пред "Лигата на талантите" за проблемите в детско-юношеския футбол
Митко Джоров пред "Лигата на талантите" за проблемите в детско-юношеския футбол

Той разкри и подробности около юношеските отбори на Спартак (Пловдив) и базата на тима, като разкри и какви са дългосрочните амбиции пред школата на клуба.

Цялото интервю с Митко Джоров – можете да видите във видеото.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

  • 13 авг 2025 | 07:39
  • 5612
  • 4
Чочев: Съдията има лека вина за този резултат

Чочев: Съдията има лека вина за този резултат

  • 13 авг 2025 | 01:46
  • 8594
  • 24
Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

  • 12 авг 2025 | 23:43
  • 9310
  • 25
Роби Кийн: Второто полувреме бяхме невероятни

Роби Кийн: Второто полувреме бяхме невероятни

  • 12 авг 2025 | 23:41
  • 2402
  • 1
Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 89526
  • 776
Орелът на Ференцварош отказа да излети преди мача с Лудогорец

Орелът на Ференцварош отказа да излети преди мача с Лудогорец

  • 12 авг 2025 | 21:50
  • 4925
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Левски заминава за Азербайджан

Гледайте на живо! Левски заминава за Азербайджан

  • 13 авг 2025 | 08:21
  • 2675
  • 13
Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 89526
  • 776
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 5467
  • 1
Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

  • 13 авг 2025 | 07:39
  • 5612
  • 4
Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 20:42
  • 16788
  • 6
Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

  • 12 авг 2025 | 19:43
  • 28538
  • 29