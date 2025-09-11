Лука Марини очаква Хонда да се бори редовно за подиуми догодина

Лука Марини заяви, че напредъкът, който Хонда демонстрира с развитието на RC213V му дава надежда, че догодина той и съотборниците му ще могат регулярно да влизат в битката за местата на почетната стълбичка в MotoGP.

През последните години Хонда и Ямаха изостанаха сериозно от европейските марки, което доведе до промяна в правилата на MotoGP и даването на по-голяма свобода за развитие на двата японски производителя. Те се възползват максимално от нея и особено от началото на тази година се вижда прогрес както при Хонда, така и при Ямаха.

Ямаха представи официално първия си V4 мотор за MotoGP

И докато при Ямаха, поне на този етап, прогресът не е толкова отчетлив в състезателни условия, то при Хонда е обратното – скоростта в състезанията е значително по-добра от тази в квалификациите. Това се видя много добре в последните две надпревари в Унгария и Каталуния, в които Марини завърши пети и осми.

A few places slipped away for Luca Marini at the end but still a good showing 💪#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/nx3DoCfhpH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 7, 2025

По-рано през сезона пък сателитният пилот на LCR Хонда Йоан Зарко спечели под дъжда във Франция, а две седмици по-късно финишира втори е още едно доста странно състезание на „Силвърстоун“. Марини обаче вярва, че догодина Хонда няма да трябва да разчита на подобни странности, а ще може да се бори за местата на подиума и в нормални условия.

„По-скоро догодина ще се борим за подиума – заяви Марини по време на официалната пресконференция преди Гран При на Сан Марино. – Ако продължим да работим толкова добре, както го правим от началото на миналия сезон, всичко върви в правилната посока и другите производители не направят големи крачки напред, ние ще можем да се борим за подиума догодина.



„Много е удовлетворяващо. В началото беше трудно. Не говоря за първия тест, когато моторът все още беше лесен за каране и беше лесно да си бърз. Но след това достигаш до една стена, която трудно се преодолява, когато не ти достигат последните 10%.



„Започнахме от дъното. В много от състезанията през миналата година ние окупирахме дъното на класирането, а сега всички, включително Алейш (Еспаргаро) и Така (Накагами), когато те участват с „уайлд кард“, сме много по-конкурентоспособни. Но все още сме далеч от нашата цел.



„Мисля, че японските инженери вършат страхотна работа, те натискат много и слушат много внимателно нашата обратна връзка и всичко се подобрява. Малко по малко, но във всички посоки, всяка част на мотора напредва. Това е най-важното нещо.



„Смятам, че нашето представяне се подобри от началото на сезона насам и е удовлетворяващо, когато тези неща се случват. Всички в отбора вършат страхотна работа и ние го показваме на пистата, което е важно за нас“, каза още италианецът, който наскоро подписа нов едногодишен договор с Хонда.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages