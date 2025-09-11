Калоян Станчев: Може да кандидатстваме за кръг от WRC

Председателят на Автомобилната федерация на България Калоян Станчев заяви за Sportal.bg, че АФБ може да кандидатства за кръг от Световния рали шампионат (WRC), евентуално за 2027 година.

„Това е сериозна амбиция, като пътят е дълъг – обясни за Sportal.bg Станчев. – Сега възстановяваме нашия рали шампионат, догодина искаме рали „България“ да е отново сред европейските ралита в ERT, след това идва Европейският рали шампионат и след това – световният. Това е пътят, като всеки етап става все по-труден.

„За място в календара на ERC и WRC се изисква сериозна помощ от страна на държавата, промоутърът иска ангажименти и гаранции, за да е сигурно, че ще го има състезанието. Без държавата няма как да стане.“

Десетилетия наред най-голямото ни автомобилно състезание рали „България“ и преди това – „Албена“ беше кръг от ERC, а през 2010 записа и едно участие в календара на WRC, като състезанието беше спечелено от Себастиен Льоб със Ситроен.

