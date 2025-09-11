Популярни
Калоян Станчев: Може да кандидатстваме за кръг от WRC

  • 11 сеп 2025 | 20:09
  • 815
  • 0

Председателят на Автомобилната федерация на България Калоян Станчев заяви за Sportal.bg, че АФБ може да кандидатства за кръг от Световния рали шампионат (WRC), евентуално за 2027 година.

„Това е сериозна амбиция, като пътят е дълъг – обясни за Sportal.bg Станчев. – Сега възстановяваме нашия рали шампионат, догодина искаме рали „България“ да е отново сред европейските ралита в ERT, след това идва Европейският рали шампионат и след това – световният. Това е пътят, като всеки етап става все по-труден.

„За място в календара на ERC и WRC се изисква сериозна помощ от страна на държавата, промоутърът иска ангажименти и гаранции, за да е сигурно, че ще го има състезанието. Без държавата няма как да стане.“

Десетилетия наред най-голямото ни автомобилно състезание рали „България“ и преди това – „Албена“ беше кръг от ERC, а през 2010 записа и едно участие в календара на WRC, като състезанието беше спечелено от Себастиен Льоб със Ситроен.

