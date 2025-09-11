Популярни
Александра Вътева ще участва в теста за новаци на F1 Academy

  • 11 сеп 2025 | 19:23
Александра Вътева беше избрана да участва в теста за новаци на F1 Academy на пистата в Навара на 17-18 септември. На двудневните изпитания са поканени дами от цял свят, които отговарят на изискванията да се състезават в F1 Academy през 2026 година.

F1 Academy е изцяло дамски шампионат, в който със свои дъщерни тимове участват всички отбори във Формула 1 и надпреварата е част от програмата на състезателните уикенди на световния шампионат на отделни писти.

В Навара ще са и официалните изпитания на шампионата и заедно с тях ще се проведат и тестовете за дебютанти, като организаторите потвърдиха, че всеки участник ще има на разположение по 6 часа на ден на пистата.

Тази година Вътева се състезава в Карера Къп Бенелюкс, но ще завърши сезона в много по-силния шампионат Карера Къп Германия, където до края на кампанията има още два кръга.

